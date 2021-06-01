馬英九當年怎採購疫苗？　他爆：買國光H1N1沒動物試驗就簽約了

▲馬英九政府當年採購國光疫苗的時程。（圖／曾韋禎臉書）



記者陶本和／台北報導

針對蔡英文政府預約採購新冠肺炎疫苗，被外界質疑沒有完成三期試驗；對此，資深媒體人曾韋禎1日翻出歷史資料，發現前總統馬英九時代，在購買國光H1N1疫苗時，在還沒有病毒株時，就已裁示購買，而國光尚在分析病毒株，未進行動物試驗，就已經完成採購簽約。

有關近期諸多對國產新冠肺炎疫苗的批評，質疑沒有完成三期試驗。對此，曾韋禎翻出歷史公開資料，確認當年馬英九政府時代，在購買國光H1N1疫苗時，到底有沒有三期試驗。

根據公開資料的結果顯示，曾韋禎表示，馬英九政府在國光還沒有病毒株，就已經裁示要買國光的疫苗；而完成預採購簽約時，國光還在分析病毒株，連動物試驗都還沒開始。

對照蔡英文政府簽約預採購新冠肺炎疫苗，曾韋禎說，高端、聯亞二期試驗都收案完成，接近完成的階段。

他說，不可思議的是，國光疫苗沒有一期、二期、三期試驗，只有第一劑、第二劑人體試驗，也就是說，只做一期的人體試驗而已，「7月下旬進行動物試驗，9月下旬進行人體試驗，然後收案數在擴大後，也只有480人」。對照現在新冠肺炎國產疫苗，不論一期、二期試驗，收案數都超過3800人。

曾韋禎說，看看馬英九政府採購國光，再看看蔡英文政府採購高端、聯亞，怎樣都是蔡政府嚴謹好幾倍，當時民進黨就算有批評、質疑，有像現在國民黨一樣，用要搞垮國家的態度去批評嗎？

對此，資深媒體人鍾年晃也在臉書上分享，強調不論是誰執政，遇到疫情緊急情況，其實作法差別不大，關鍵在執行力和嚴謹程度。

▼馬英九政府當年採購國光疫苗的時程。（圖／曾韋禎臉書）

