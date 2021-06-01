中寮2測站雨量累計182.5、254.5毫米　大雨2樹倒草屯警急清除

▲草屯警冒雨移除倒塌路樹，避險釀災。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

氣象局連日發布豪大雨特報，讓各地水庫大幅進帳解渴，民眾因疫情和限水而低迷的心情也舒緩不少，但也衍生淹水或交通安全問題：中寮鄉縣道同一地點在9小時內連續有2棵路樹因大雨沖刷土石而橫倒馬路上，所幸未釀車禍傷亡，警方獲報後皆迅速趕抵現場，排除路障，保障民眾行車安全。

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▲草屯警冒雨移除倒塌路樹，避險釀災。（圖／記者高堂堯翻攝）

根據中央氣象局雨量觀測資料，中寮鄉在5月30日凌晨至今天，「中寮」、「蘆竹湳」2測站分別累計182.5和254.5毫米雨量；草屯警分局指出，30日上午9時40分，中寮分駐所長陳尚謙、警員廖文魁接獲報案，在中寮鄉投17線約2.6K處，有路樹疑因大雨造成土石鬆動、根基不穩，倒塌橫擋在馬路上，影響交通安全。

2 名員警先將巡邏車停放於樹枝後方，開啟警示燈並疏導後方車輛減速閃避，再以徒手方式將樹枝暫時移至路旁，同時通知相關單位到場處理。

▲草屯警冒雨移除倒塌路樹，避險釀災。（圖／記者高堂堯翻攝）

未料在晚間6時30分，雙冬派出所警員羅儀豐又接獲報案，同樣在中寮鄉投17線約2.6K處發生路樹倒塌橫擋在馬路上；員警冒雨趕抵現場後，為避免發生危險，先將巡邏車置於後方開啟警示燈，暫時將樹枝殘幹徒手搬移至路旁，並通知相關單位進行後續清理，獲得路過民眾的好評。



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