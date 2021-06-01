「紫紅強對流」襲嘉南高！4水庫進補ing　擴大16縣市豪大雨特報

▲豪、大雨特報。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

滯留鋒面影響，易有短時強降雨，氣象局今（1）日持續發布豪、大雨特報，臺南市有局部大雨或豪雨，彰化以南、南投、宜蘭地區及臺中以北、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

另外，氣象局也針對「嘉義縣、台南市、高雄市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時15分止。示警區域包含：嘉義縣大埔鄉；台南市柳營區、東山區、六甲區、官田區、大內區、新化區、善化區、新市區、山上區、玉井區、楠西區、南化區、左鎮區、龍崎區；高雄市內門區。

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▲氣象局發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象局）

▲滯留鋒影響，午後16縣市豪、大雨特報。（圖／記者李毓康攝）

天氣粉專「觀氣象看天氣」表示，午後雷陣雨開始炸裂山區水庫集水區，目前屏東、高雄、台南、嘉義山區已有明顯雨勢，高屏溪攔河堰、南化、曾文、仁義潭...等水庫正進補ing。預計強對流將逐漸往東北擴展，中北部山區都有機會出現較大的雨勢，持續為水庫進補。

氣象局表示，今天滯留鋒面持續影響，凌晨中南部地區有局部大雨或豪雨發生，白天各地易有短暫降雨，並以午後雷陣雨為主，仍需注意短時強降雨的發生。入夜後鋒面向北移漸漸來到北部海面，降雨就會逐步減緩。

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