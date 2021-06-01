先南下再北上！1圖秒懂下波鋒面徘徊時程　西半部防豪大雨

▲賈新興PO圖說明未來10天天氣歷程。（點圖可放大／翻攝賈新興臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

梅雨周末又報到！氣象專家賈新興今天（1日）表示，周六、周日另一波鋒面再起，西半部要留意局部大雨或短時豪雨的機率高；下周一鋒面滯留巴士海峽，下周二至下周四鋒面於台灣附近徘迴，苗栗以南可能有明顯的降雨。

賈新興在臉書PO出一張圖說明未來10天天氣歷程，他指出，這幾天的降雨水庫有進帳，不過，石門水庫和寶山水庫的蓄水率分別只有13.85%、10.16%，永和山水庫、鯉魚潭水庫的蓄水率也只有5.43%和7.59%，德基水庫的蓄水率也只有4.88%，旱象是稍微解點渴而已，仍舊期待未來幾天的降雨。

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賈新興說，初步研判周三至周五天氣相對悶熱，午後有局部短暫陣雨或雷雨；周六、周日另一波鋒面再起，西半部要留意局部大雨或短時豪雨的機率高；下周一鋒面滯留巴士海峽，下周二至下周四鋒面於台灣附近徘迴，苗栗以南可能有明顯的降雨，周六到下周四的天氣變化，請隨時注意最新的預報資料。

▼周末另一波鋒面影響。（圖／資料照／記者李毓康攝）

氣象專家吳德榮也在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，周六凌晨起梅雨鋒再度南下通過台灣，將伴隨明顯降雨，並有激發劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨…）的機率；周日梅雨鋒南移至巴士海峽，天氣仍不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨的機率；下周一起至下周四梅雨鋒在台灣中南部至巴士海峽一帶南北徘徊，中南部不穩定度猶勝北部，更容易發生劇烈天氣，雖然大量降雨、紓解旱象是眾所期盼，但切莫忽視劇烈天氣可能帶來的災害。

氣象局預報，今滯留鋒面影響，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象局表示，周三鋒面逐漸北移，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區午後亦有局部短暫雷陣雨，午後各地並有較大雨勢發生的機率；周四、周五各地白天大多晴朗炎熱，清晨中南部地區有局部短暫陣雨，午後東北部地區及其他山區仍有局部短暫雷陣雨；東南部地區易有焚風發生，請注意。

氣象局提醒，周六、周日另一鋒面影響，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨；下周一鋒面移至巴士海峽，東部、東南部、南部地區及中部以北山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣。