為中美攤牌做準備　胡錫進再嗆：核彈數量要多得讓美瑟瑟發抖

▲大陸《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／取自2021環球時報年會大會網站）

記者魏有德／綜合報導

面對美國戰略上對大陸進行的圍堵策略，《環時》總編胡錫進昨（27）日發文嗆聲，必須為中美一旦發生高烈度的攤牌做好準備，「到那時，大量的東風41和巨浪2巨浪3將是我們戰略意志的支柱。我們的核導彈數量一定要多得讓美國精英們屆時一動與中國軍事對抗的念頭就瑟瑟發抖。」

▲東風41洲際彈道飛彈可攜帶核彈頭，射程能覆蓋到美國境內。（圖／中國國防部）

據了解，胡錫進不是第一次要求解放軍提升核彈數量，他於2020年7月時便曾呼籲，要增加核武數量，以壓制美國的步步進逼，「我們需要更多件數的核武器，讓美國的地緣政治狂人們保持清醒。」

當時，胡錫進主要抨擊的對象雖是美國前任總統川普團隊，不過，卻被解放軍核安全研究中心高級研究員楊承軍暗諷，媒體上再次出現呼籲國家增加核武的言論，「作為在該領域服役47年的專家，我認為這種炒作對國家安全極其有害。」

隨著拜登上任後，美國對大陸各方面的壓力仍維持在一定程度，聯合西方盟友圍堵中國大陸發展的態勢不變，尤其是拜登公開要求情報部門限期調查「新冠病毒」與「武漢實驗室」的連結，也讓胡錫進再度「提醒」，希望政府重視戰略導彈的列裝數量。

▲巨浪2潛射導彈為解放軍海基核威懾力量主力之一。（圖／記者任以芳攝）

胡錫進表示，鑒於美國對中國的戰略圍堵不斷強化，我們有很多緊迫的工作，但其中最重要的之一，是不斷快速提高核彈頭和東風41這種高遠程、高生存能力戰略導彈的列裝數量，「這是中國對美戰略抵制力的基石。」

胡錫進指出，我們必須為中美一旦發生高烈度的攤牌做好準備，到那時，大量的東風41和巨浪2巨浪3將是我們戰略意志的支柱。我們的核導彈數量一定要多得讓美國精英們屆時一動與中國軍事對抗的念頭就瑟瑟發抖。

胡錫進在文末強調，在這樣的基礎上，我們可以從容不迫地積極與美國管控分歧，避免各種擦槍走火，「美國的對華敵意不斷熊熊燃燒，我們要用實力和他們一旦冒險將面臨的不可承受風險迫使他們保持冷靜。」