Akoy簡年佑／「總統特赦」讓原住民族獵人從此不再是罪人嗎

▲蔡總統在五二〇總統就職紀念這天發布特赦令，讓布農族獵人王光祿（左一）「免除刑之執行」。（圖／記者吳銘峯攝）

2021年5月初，司法院大法官針對王光祿等族人「原住民族狩獵文化權利釋憲案」作成結果宣示，在五二〇總統就職紀念這天，蔡英文總統發布特赦令，讓布農族獵人王光祿「免除刑之執行」。

「特赦」消息一出，原民團體、聲援團體和許多族人再次議論紛紛。原本釋憲結果針對爭議問題左躲右閃，讓許多原住民族獵人遭罪判刑的「自製獵槍」要件，仍然被宣告「並不違憲」，甚至在一些大法官的意見書中，其中的用語、描繪，直接乾脆地顯露出：就算是位居大法官，同樣無法擱下捍衛主流文化的心魔。

尤其，司法院釋字第803號解釋意見書最酷的那一份文末，甚至把Covid-19疫情起源和釋憲主旨「原住民族獵捕保育類野生動物」放在一起，意有所指的暗示「原住民，不要再吃野味啦！」把未經科學實證、將社會大眾對疫病的恐慌嫁接到原住民族身上，多看點Discovery探索頻道、少講點話，不是很好嗎？

蔡總統首度使用特赦，什麼是特赦？

什麼是特赦？根據《憲法》第40條賦予總統的特別權力，以及《赦免法》第3條前段相關規定，蔡英文總統「首度」使用特赦這項憲法權限，確實讓釋憲聲請人王光祿得以免除入監服刑，在個案救濟的效果上，確實是獲得很大的勝利。

觀察此次總統特赦，實質上是一項政治性很強的決定，不僅是讓已經判決確定的刑責被免除，更是針對個案、依照個案事實、背景情境的決定。所以，在總統府發布的說明當中，也一再強調個案（王光祿）為了罹病親人狩獵而犯罪，其情可憫。

因此，就算最高法院非常上訴的審理結果，依照釋字第803號解釋「多數意見」所言，再次「衡平」了生態保育，認為保育類野生動物絕對不可獵捕，也直接認定狩獵活動所持獵槍必須合乎「自製」規定，從而維持原審判決而認定「有罪」，但王光祿至少能夠因為這紙特赦令，不用再面臨剝除人身自由的有期徒刑。

當然，未來的非常上訴也可以選擇參酌這次釋憲過程的討論、幾份不同意見書的論據，甚至是此次總統特赦的意涵，對本案「論罪」本身做出與原審不同的見解。不過本文也想提醒，在個案救援還有一小段路，最後殺出程咬金的「特赦」，究竟如何評價？首重當事人王光祿的個人意願。即使是支持、聲援的團體與族人們，都不可越位代言，任何一位族人的生命與自由，都不該用來衡量替代更大的價值與理念。

釋憲後又特赦，解決所有問題了嗎？

在整個歷程當中，我們看到《憲法》權力分立運作的動態過程：司法權從地方審級到司法院大法官，都出現對原住民族文化的錯認誤解，最高法院曾經做出有利於原住民族狩獵文化實踐的法院見解，卻被大法官多數意見擺了一道。

最後，總統行使《憲法》上的權力，對個案予以最後救濟，在司法權沒有能力「主持正義」時，出手介入去將更高位階的基本價值含納其中。對照我國歷史上過去幾次曾經出現過的特赦，大抵是對政治犯、良心犯等等予以特赦，也有冤案救援提出要求總統特赦，彌補改正已經發生的審理過程瑕疵。

很多人想問，原住民族狩獵文化權，這個權利爭取不是已經在釋憲之後一錘定音了嗎？現在又有了總統的特赦，還嫌啊？首先，特赦的效力範圍，並不包含所犯之罪的成立。也就是說，王光祿不用被關，但是這類原住民族人持不屬於自製的槍枝獵捕野生動物，或者獵捕到的是保育類野生動物，這樣的行為一樣屬於犯罪。就連王光祿本人，特赦的效果一樣是：有罪，但可以不用被關。

甚至，司法院釋字803號解釋併案相關的當事人，還有潘志強及桃園地院的案件當事人，總共6個聲請案、至少5位當事人，他們是否有罪？是否應該服刑？而這次特赦涵蓋的範圍，卻只限於王光祿一人。

▲圖為原住民青年團體與NGO聯合遞狀記者會，聲援王光祿案。（圖／記者吳銘峯攝）

在此想問，在大法官放棄以釋憲釐清錯誤的法律、導正偏狹的文化認識，出現了特赦事例之後，再次面對原住民族狩獵文化實踐，因為「立法的漏失，真的讓司法關錯了人」？

尤其是現在釋字第803號解釋作成，前面提到釋憲聲請人等待執行或續行審理的案件，以及從今往後的不同「犯罪個案」，各級法院如果依從採納本號解釋多數意見，而極度壓縮援引最高法院106年度第二次刑庭會議決議給予原民獵人的空間（原住民族於其傳統文化、祭儀期間，若供各該傳統文化、祭儀之用，且符合相關規定，縱未事先經主管機關申請核准，持自製獵槍獵捕屬保育類野生動物，仍不用處罰），將來（在依照釋憲意旨修法之前）只要是獵捕到保育類野生動物，無論是保育類當中的哪一個瀕危級別，原住民族獵人很可能更輕易就鋃鐺入獄。

繼續把獵人當罪人，什麼時候能有解脫？

司法院釋字803號解釋「大方肯認」原住民族狩獵權，但在「工具面」留著《槍砲彈藥刀械管治條例》對「自製獵槍」的限制；在「管制面」擴張《野生動物保育法》獵捕「保育類」的刑責範圍，可以說空有權利，但權利實踐的問題，連半套都做不到。那接下來，怎麼樣才能讓原住民族獵人從罪名、刑責當中解脫？願意承認「釋憲後還是限於自製獵槍、禁止獵捕保育類野生動物」是個錯？

恐怕必須是立法院從釋字803號解釋「其他」意見書當中，探詢可能的立法行程空間與憲法意旨，否則也就有更多的個案無法獲得救濟，空有一個「原住民族狩獵文化權利」卻毫無實踐這項權利的空間了。

同時，司法權也不是真空僵化，大法官多份意見書正反紛陳，而今又出現了總統特赦的罕見事例，應該也有機會在相關個案續行審理（或以後的新案件），對認事用法有更多的謹慎、虛心理解原住民族文化。

如果我們暫且放下某些毫無法理論述價值的個人感想；也先不要「計較」某些意見書當中，對改善原住民族野蠻殺戮、鼓勵原青去成立或報名部落文化體驗觀光營的「循循善誘」，我們還是要看見，整個國家法律體制看待原住民族，在這次釋憲到特赦所顯現出來「中立的惡行」。

如果真的將原住民族視作台灣多元文化的完整圖像，就不能只是一再要求原住民族文化應該怎樣、只能怎樣，而是拋去先入為主的立場，言行合一的維護彼此尊嚴，再來說各退一步，也才能開口談實質平等。

●Akoy簡年佑，原住民族青年陣線成員，現職為立院法案助理。以上言論不代表本報立場。