　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

Akoy簡年佑／「總統特赦」讓原住民族獵人從此不再是罪人嗎

▲▼王光祿（左一）在法律扶助基金會陪同下，到司法院前請求召開憲法法庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲蔡總統在五二〇總統就職紀念這天發布特赦令，讓布農族獵人王光祿（左一）「免除刑之執行」。（圖／記者吳銘峯攝）

2021年5月初，司法院大法官針對王光祿等族人「原住民族狩獵文化權利釋憲案」作成結果宣示，在五二〇總統就職紀念這天，蔡英文總統發布特赦令，讓布農族獵人王光祿「免除刑之執行」。

「特赦」消息一出，原民團體、聲援團體和許多族人再次議論紛紛。原本釋憲結果針對爭議問題左躲右閃，讓許多原住民族獵人遭罪判刑的「自製獵槍」要件，仍然被宣告「並不違憲」，甚至在一些大法官的意見書中，其中的用語、描繪，直接乾脆地顯露出：就算是位居大法官，同樣無法擱下捍衛主流文化的心魔。

尤其，司法院釋字第803號解釋意見書最酷的那一份文末，甚至把Covid-19疫情起源和釋憲主旨「原住民族獵捕保育類野生動物」放在一起，意有所指的暗示「原住民，不要再吃野味啦！」把未經科學實證、將社會大眾對疫病的恐慌嫁接到原住民族身上，多看點Discovery探索頻道、少講點話，不是很好嗎？

蔡總統首度使用特赦，什麼是特赦？

什麼是特赦？根據《憲法》第40條賦予總統的特別權力，以及《赦免法》第3條前段相關規定，蔡英文總統「首度」使用特赦這項憲法權限，確實讓釋憲聲請人王光祿得以免除入監服刑，在個案救濟的效果上，確實是獲得很大的勝利。

觀察此次總統特赦，實質上是一項政治性很強的決定，不僅是讓已經判決確定的刑責被免除，更是針對個案、依照個案事實、背景情境的決定。所以，在總統府發布的說明當中，也一再強調個案（王光祿）為了罹病親人狩獵而犯罪，其情可憫。

因此，就算最高法院非常上訴的審理結果，依照釋字第803號解釋「多數意見」所言，再次「衡平」了生態保育，認為保育類野生動物絕對不可獵捕，也直接認定狩獵活動所持獵槍必須合乎「自製」規定，從而維持原審判決而認定「有罪」，但王光祿至少能夠因為這紙特赦令，不用再面臨剝除人身自由的有期徒刑。

當然，未來的非常上訴也可以選擇參酌這次釋憲過程的討論、幾份不同意見書的論據，甚至是此次總統特赦的意涵，對本案「論罪」本身做出與原審不同的見解。不過本文也想提醒，在個案救援還有一小段路，最後殺出程咬金的「特赦」，究竟如何評價？首重當事人王光祿的個人意願。即使是支持、聲援的團體與族人們，都不可越位代言，任何一位族人的生命與自由，都不該用來衡量替代更大的價值與理念。

釋憲後又特赦，解決所有問題了嗎？

在整個歷程當中，我們看到《憲法》權力分立運作的動態過程：司法權從地方審級到司法院大法官，都出現對原住民族文化的錯認誤解，最高法院曾經做出有利於原住民族狩獵文化實踐的法院見解，卻被大法官多數意見擺了一道。

最後，總統行使《憲法》上的權力，對個案予以最後救濟，在司法權沒有能力「主持正義」時，出手介入去將更高位階的基本價值含納其中。對照我國歷史上過去幾次曾經出現過的特赦，大抵是對政治犯、良心犯等等予以特赦，也有冤案救援提出要求總統特赦，彌補改正已經發生的審理過程瑕疵。

很多人想問，原住民族狩獵文化權，這個權利爭取不是已經在釋憲之後一錘定音了嗎？現在又有了總統的特赦，還嫌啊？首先，特赦的效力範圍，並不包含所犯之罪的成立。也就是說，王光祿不用被關，但是這類原住民族人持不屬於自製的槍枝獵捕野生動物，或者獵捕到的是保育類野生動物，這樣的行為一樣屬於犯罪。就連王光祿本人，特赦的效果一樣是：有罪，但可以不用被關。

甚至，司法院釋字803號解釋併案相關的當事人，還有潘志強及桃園地院的案件當事人，總共6個聲請案、至少5位當事人，他們是否有罪？是否應該服刑？而這次特赦涵蓋的範圍，卻只限於王光祿一人。

▲▼聲援王光祿案，原住民青年團體與NGO聯合遞狀記者會。（圖／記者吳銘峯攝）

▲圖為原住民青年團體與NGO聯合遞狀記者會，聲援王光祿案。（圖／記者吳銘峯攝）

在此想問，在大法官放棄以釋憲釐清錯誤的法律、導正偏狹的文化認識，出現了特赦事例之後，再次面對原住民族狩獵文化實踐，因為「立法的漏失，真的讓司法關錯了人」？

尤其是現在釋字第803號解釋作成，前面提到釋憲聲請人等待執行或續行審理的案件，以及從今往後的不同「犯罪個案」，各級法院如果依從採納本號解釋多數意見，而極度壓縮援引最高法院106年度第二次刑庭會議決議給予原民獵人的空間（原住民族於其傳統文化、祭儀期間，若供各該傳統文化、祭儀之用，且符合相關規定，縱未事先經主管機關申請核准，持自製獵槍獵捕屬保育類野生動物，仍不用處罰），將來（在依照釋憲意旨修法之前）只要是獵捕到保育類野生動物，無論是保育類當中的哪一個瀕危級別，原住民族獵人很可能更輕易就鋃鐺入獄。

繼續把獵人當罪人，什麼時候能有解脫？

司法院釋字803號解釋「大方肯認」原住民族狩獵權，但在「工具面」留著《槍砲彈藥刀械管治條例》對「自製獵槍」的限制；在「管制面」擴張《野生動物保育法》獵捕「保育類」的刑責範圍，可以說空有權利，但權利實踐的問題，連半套都做不到。那接下來，怎麼樣才能讓原住民族獵人從罪名、刑責當中解脫？願意承認「釋憲後還是限於自製獵槍、禁止獵捕保育類野生動物」是個錯？

恐怕必須是立法院從釋字803號解釋「其他」意見書當中，探詢可能的立法行程空間與憲法意旨，否則也就有更多的個案無法獲得救濟，空有一個「原住民族狩獵文化權利」卻毫無實踐這項權利的空間了。

同時，司法權也不是真空僵化，大法官多份意見書正反紛陳，而今又出現了總統特赦的罕見事例，應該也有機會在相關個案續行審理（或以後的新案件），對認事用法有更多的謹慎、虛心理解原住民族文化。

如果我們暫且放下某些毫無法理論述價值的個人感想；也先不要「計較」某些意見書當中，對改善原住民族野蠻殺戮、鼓勵原青去成立或報名部落文化體驗觀光營的「循循善誘」，我們還是要看見，整個國家法律體制看待原住民族，在這次釋憲到特赦所顯現出來「中立的惡行」。

如果真的將原住民族視作台灣多元文化的完整圖像，就不能只是一再要求原住民族文化應該怎樣、只能怎樣，而是拋去先入為主的立場，言行合一的維護彼此尊嚴，再來說各退一步，也才能開口談實質平等。

▲▼ 法律白話文運動Akoy簡年佑，原住民族青年陣線成員，現職為立院法案助理。以上言論不代表本報立場。

ET快訊
「確診數字下降」疫情趨緩？ 陳時中：沒有樂觀也沒有放鬆的本錢
全台確診地圖曝光！「7縣市+0」　陳時中解說疫情
快訊／文大宿舍爆4人確診！全校大消毒、住宿生全快篩
剩26萬劑AZ疫苗縣市分配曝光！　台北5.4萬、新北3.4萬
離島公告「入境全面快篩」！陳時中下令：發函撤銷
收到「郭台銘500萬劑BNT」申請！　陳時中說明後續處理
校正回歸數字逐步下降！　陳時中：之後不會再公布
快訊／今增13例死亡！60多歲男死亡　4天後才確診
今確診+校正回歸「共327例本土」新北166例最多　縣市分佈
快訊／再增13死！今增262例本土、65例校正回歸
LIVE／買BNT疫苗「郭董今午已遞件」　陳時中最新說明
陳時中「一番話」回應民間捐疫苗　黃暐瀚：血壓瞬間飆高
焦糖槓劉寶傑「階級歧視」！　沒念大學不配看你節目嗎
店內只剩「大白鵝」閒逛　他被台灣感動：在大陸從沒見過

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

蘇友辰／特赦王光祿然後呢？原住民狩獵權司法罪刑爭辯

總統特赦王光祿　最高法院：相關案件仍要持續審理

王光祿獵山羌給罹病母親吃遭判刑　蔡英文特赦理由曝光

總統宣布特赦！布農獵人王光祿高興問「真的嗎」：這結果等很久了

原民狩獵案803號釋憲　事件緣由及結果這裡看！

原民狩獵保育動物釋憲認有罪　王光祿：除非被判死，我會繼續狩獵

自製獵槍規範「未符原民狩獵要求」違憲　內政部承諾儘速完成修法

給說法／【王光祿釋憲案】生態保育、槍枝管制與原民狩獵文化

Akoy簡年佑／「總統特赦」讓原住民族獵人從此不再是罪人嗎

蘇友辰／特赦王光祿然後呢？原住民狩獵權司法罪刑爭辯

陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦

盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

確診男想穿心愛套裝突離世火化 妻抱「送不出的遺願」心碎痛哭

還能撐多久？再拖「餓死比病死多」 柯文哲：要保護生技產業還是生命

颱風「彩雲」生成了！將迴轉北上　德基水庫一夜進帳236萬公噸水量

李光洙遭《RM》輪流調侃：還沒下車嗎？　劉在錫二行詩「找車銀優加入」

怕兒防疫亂跑！媽出招拉去髮廊「嚕成大光頭」爆哭：不敢出門了

妹子都愛壞男人？越霸道越愛？ 專情男淪工具人...她嫌：太無聊

柯震東「睡播」萬名粉絲陪睡　夢到「女友懷孕」一秒驚醒XD

Akoy簡年佑／「總統特赦」讓原住民族獵人從此不再是罪人嗎

蘇友辰／特赦王光祿然後呢？原住民狩獵權司法罪刑爭辯

林家祺／回應高端疫苗主持人就疫苗採購契約相關疑惑

少年1天拉屎30次「竟是終生性疾病」　醫嘆難以根治：很多人中招

張亞中想捐疫苗轟指揮中心已讀不回！陳時中：昨晚只收到影本

《斯卡羅》PTT掀討論！　吳慷仁跪地遭「麻繩套脖」畫面震撼

社子島槍擊案逆轉！被害男「脖子彈痕」真相曝　尋仇的聽槍聲嚇跑

孕婦確診產下死胎！「5個月大寶寶」心跳驟停　一天亮就被送火化

彰銀晴光分行2確診　行員「全副武裝」照常營運不中斷！

里長爸背重裝備「沿街噴灑」防疫！ 男星擔心身體負荷不了

張鴻仁／國產疫苗是否要經三期臨床試驗才能EUA？WHO也在討論此事

《全明星》吳心緹曝「紅隊最大爭執」　曾躲休息室淚崩

4款「貴族泡麵」推薦！一蘭拉麵泡麵200元有找還算平價？

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

法律熱門新聞

林家祺／疫苗採購契約解惑

5男關一起　牢房竟變炮房

蘇友辰／原民狩獵權司法罪刑爭辯

住屋漏水相關法律問題

李善植／和解書有法律效力嗎

柯怡如／戰勝疫情的法律後援網

吳景欽／人與人的結合觸不觸法

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

雷皓明／侵占錢財檢方可自行起訴

雷皓明／《優生保健法》修法吵什麼

給說法／機車倒地遭追撞，後車有事嗎

雷皓明／刑附民請求損害賠償

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可索賠

呂政諺／肇逃修法退步二十年

更多熱門

相關新聞

蘇友辰／原民狩獵權司法罪刑爭辯

蘇友辰／原民狩獵權司法罪刑爭辯

蔡總統在日前特赦獵捕野生動物而觸法的布農族人王光祿，免除其刑之執行。王光祿若仍欲依循蘇炳坤聲請再審程序尋求無罪的宣告，除非有「新事實」或「新證據」存在，否則將無法獲得平反的機會。

台南莽男縱火燒女宿舍　判5年定讞

台南莽男縱火燒女宿舍　判5年定讞

林家祺／疫苗採購契約解惑

林家祺／疫苗採購契約解惑

羈押恐嚇　法官何宇宸遭罰款3月薪俸

羈押恐嚇　法官何宇宸遭罰款3月薪俸

男撿屍女同事　還將鑰匙給別人二審判刑

男撿屍女同事　還將鑰匙給別人二審判刑

關鍵字：

法律司改人權簡年佑王光祿特赦法律白話文運動潘志強免除其刑釋字803號

讀者迴響

熱門新聞

快訊／護理師遭砍生涯恐毀　學姐：20幾歲右手韌帶都斷了　

快訊／朱學恒送4盆「喪禮花籃」給疫情指揮中心

即／桃園開首槍！美容、美髮、美甲4日起停業至14日

快訊／郭台銘「500萬劑BNT」文件完成　曾馨瑩成功送件

陳冠希被爆「趁秦舒培懷孕」約炮！女網友曝私訊

快訊／再增13死！今增262例本土、65例校正回歸

想回家穿喜歡的衣服…確診男離世火化　妻抱衣痛哭

醫幫確診婆婆視訊：這可能是妳跟先生最後一句話

陳時中遭爆造謠！　鄉民提證據卻反被打臉

快訊／基隆大廈管理員每天上班　發病15天才確診

劉寶傑：民進黨大膽派「沒念過大學的傢伙」教育疫苗

郭彥甫感冒先做新冠篩檢　結果2小時出爐

3護理師遭砍當下「另一床正在CPR」

揮刀砍護理師！雙和確診男嗆：留活命很好了

即／小商人爆國民黨名人持股「高端疫苗」

更多

最夯影音

更多
陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦

陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦
盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

確診男想穿心愛套裝突離世火化 妻抱「送不出的遺願」心碎痛哭

確診男想穿心愛套裝突離世火化 妻抱「送不出的遺願」心碎痛哭

還能撐多久？再拖「餓死比病死多」 柯文哲：要保護生技產業還是生命

還能撐多久？再拖「餓死比病死多」 柯文哲：要保護生技產業還是生命

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面