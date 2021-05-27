店家自主提供「免費A餐」助弱勢　部落客實測：不問理由就能領

▲部落客安妮實測到愛心店家領取A餐過程，付款支持行動並寫文分享，熱烈引發「響應A餐計畫」。（圖／取自安妮的天空）

記者林璟倩／綜合報導

疫情嚴峻造成許多家庭收入銳減，新北市新莊區部分餐飲業者主動發起幫助弱勢家庭領「A餐」的暖心計畫，部落客「安妮的天空- 旅遊美食親子札記」好奇實測5家店發現，這些提供免費A餐的店家超有愛心，完全不問理由就供餐，讓領餐人不尷尬，呼籲有能力的人一起用新台幣支持店家善行！近期已在多個新莊社團獲得廣大迴響，愈來愈多餐飲業者跟進，自主加入「響應A餐計畫」，令人讚嘆繼自主封城之後，台灣用愛抗疫的民間力量再發威。

部落客安妮分享：在疫情發生沒多久，就在新莊社團裡發現有些店家主動分享願意提供免費「A餐」給客人吃，所謂的A餐就是「待用餐」的意思，因為疫情期間，許多人面臨失業問題，有更多原本就得仰賴學校營養午餐的孩子可能頓時少了一餐，因此店家推出免費A餐，只要有需要的人，在營業時間內都可以到店裡免費索取。

▲新莊店家跟進助弱勢行列，紛紛加入「響應A餐計畫」。（圖／取自梅園便當、路易莎新莊幸福店、里洋烘焙）

當時因為好奇而實地走訪，安妮發現店家都完全不過問理由直接供餐，甚至還有店家可讓領餐者任選菜單上的餐點，大家的初心都是想要幫助真正需要幫助的人， 她個人也在成功領到餐點後向店家表明來意，並自費付款支持店家的善舉， 實測了5家店才寫成文章與大家分享，畢竟許多店家在疫情中生意也大受影響，這份心意實在令人感動，值得大家共同支持一起用愛抗疫。

此項暖心服務悄悄在數個地方社團獲得贊同與正面迴響，陸續有許多店家紛紛跟進「 #響應A餐計畫」，範圍涵蓋麵包店、咖啡店、牛肉麵店、便當店、燒肉店、滷味、水果攤等，再度發揮民間力量團結幫助真正需要幫助的人，一同度過最艱難的時刻。

安妮的天空原文：［新莊 疫情期間限定］提供暖心Ａ餐店家資訊 讓我們安心度過疫情