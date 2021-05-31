計畫主持人曝：「高端疫苗未解盲」政府就下單！　隔天FB突關閉

▲本土疫情持續擴大，民眾紛紛搶打疫苗。（資料照／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

最近疫苗話題吵翻天，對於國產疫苗尚未進行三期實驗，政府就急忙簽約採購，更引發外界質疑。針對眾人疑惑的5大重點，台大感染科醫師謝思民親上火線回應，強調「一切要讓科學數據說話」。但有網友發現，粉專突然間被關閉，想點進去看原文時已經找不到，消息一出，引起網友們熱議。

本站稍早報導《國產疫苗「二期還沒過」5大問題吵翻 計畫主持人一次說清楚》，國產疫苗主持人之一，同時也是台大感染科醫師謝思民，針對眾人疑惑的5大重點，於30日在粉專「感染症醫學會發炎人-黑傑克醫師」發文回應網友們疑惑，沒想到昨晚該粉專突然關閉。

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▲粉專突然關閉。（圖／翻攝自「感染症醫學會發炎人-黑傑克醫師」粉專）

點進去「感染症醫學會發炎人-黑傑克醫師」粉絲專業，跳出「目前無法提供此內容」的字樣，「會發生此情況，通常是因為擁有者僅與一小群用戶分享內容、變更了分享對象，或是刪除了內容」。

消息傳出後引起網友討論，網友們紛紛猜測，「透露太多了」、「主持人太直白，沒政治敏感度」、「太誠實了，他po文說連他都不知道解盲」、「不應該攻擊這些默默努力的研究人員」。許多網友也擔心醫師的狀況，「證照留得住嗎」、「出來報平安好嗎，大家擔心」、「希望他沒事」、「去海邊看一下最近有沒有消波塊」。

▲謝思民坦言，臨床試驗主持人都還在雙盲之中，政府就先下單500萬劑 。（圖／翻攝自PTT）

雖然粉絲團關閉了，還是有網也截圖粉專中的貼文，謝思民表示，「我們11個臨床試驗主持人，都還不知道解盲結果是否成功（我們都還在雙盲之中），政府就先下單500萬劑？聯亞也是ㄟ」，擔心若解盲結果出來，疫苗不夠成功，「這合約該怎麼辦？」希望政治歸政治，科學歸科學，一切要讓科學數據說話。