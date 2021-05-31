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計畫主持人曝：「高端疫苗未解盲」政府就下單！　隔天FB突關閉

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

▲本土疫情持續擴大，民眾紛紛搶打疫苗。（資料照／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

最近疫苗話題吵翻天，對於國產疫苗尚未進行三期實驗，政府就急忙簽約採購，更引發外界質疑。針對眾人疑惑的5大重點，台大感染科醫師謝思民親上火線回應，強調「一切要讓科學數據說話」。但有網友發現，粉專突然間被關閉，想點進去看原文時已經找不到，消息一出，引起網友們熱議。

本站稍早報導《國產疫苗「二期還沒過」5大問題吵翻　計畫主持人一次說清楚》，國產疫苗主持人之一，同時也是台大感染科醫師謝思民，針對眾人疑惑的5大重點，於30日在粉專「感染症醫學會發炎人-黑傑克醫師」發文回應網友們疑惑，沒想到昨晚該粉專突然關閉。

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▲▼ 。（圖／翻攝自「感染症醫學會發炎人-黑傑克醫師」粉專）

▲粉專突然關閉。（圖／翻攝自「感染症醫學會發炎人-黑傑克醫師」粉專）

點進去「感染症醫學會發炎人-黑傑克醫師」粉絲專業，跳出「目前無法提供此內容」的字樣，「會發生此情況，通常是因為擁有者僅與一小群用戶分享內容、變更了分享對象，或是刪除了內容」。

消息傳出後引起網友討論，網友們紛紛猜測，「透露太多了」、「主持人太直白，沒政治敏感度」、「太誠實了，他po文說連他都不知道解盲」、「不應該攻擊這些默默努力的研究人員」。許多網友也擔心醫師的狀況，「證照留得住嗎」、「出來報平安好嗎，大家擔心」、「希望他沒事」、「去海邊看一下最近有沒有消波塊」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲謝思民坦言，臨床試驗主持人都還在雙盲之中，政府就先下單500萬劑 。（圖／翻攝自PTT）

雖然粉絲團關閉了，還是有網也截圖粉專中的貼文，謝思民表示，「我們11個臨床試驗主持人，都還不知道解盲結果是否成功（我們都還在雙盲之中），政府就先下單500萬劑？聯亞也是ㄟ」，擔心若解盲結果出來，疫苗不夠成功，「這合約該怎麼辦？」希望政治歸政治，科學歸科學，一切要讓科學數據說話。

 
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