準備買「抗病毒的單株抗體藥物」！陳時中：可降低重症的發生

記者黃凱翊／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增274例本土個案，校正回歸本土個案73例，總計347例。今天也再看到校正回歸數字下降，指揮官陳時中表示，這是比較好的情況，陳時中表示，接下來也準備要下定購買相關的抗病毒單株抗體藥物，提供給符合目標定義的輕重症患者使用，預期可以減少重症的確診病患，也能降低台灣整體的醫療體系負擔。

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，目前可以看到台灣到了5/30的RT值是1.02，之前最高大約是在5/13-15之間，RT值高達15，經過了這兩個禮拜的雙北三級警戒到全國升三級警戒，RT值降到了1.02，可以說疫情是朝可控的方向再前進。

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▲指揮中心表示，從這段時間的RT值來看，此波本土疫情已漸趨緩。（圖／指揮中心提供）

陳時中也呼籲，目前的疫情可以看到人民積極實施三級警戒的效果，「要告訴全國人民大家的犧牲跟努力有效果」，至於整體還是要朝向將疫情控制得越好，發病到隔離時間能縮短去作；另外也要降低重症的發生情況，陳時中表示，目前已準備下訂購買相關抗病毒的單株抗體藥物，提供給符合要求的目標定義的輕重症患者使用，讓進入重症的人能降低，不僅可以減少重症患者，也能降低整體的醫療體系負擔。

另外，為了確保離島醫療量能及航空器防疫安全，指揮中心今宣布，交通部所屬5航空站設立篩檢站，有症狀旅客不予搭機、過去14天內有症狀須現場快篩陰性始得搭機。