人民幣對美元中間價「5連升」報6.3682　創近三年新高

▲人民幣兌美元中間價報6.3682，已實現5連升。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

中國外匯交易中心數據顯示，人民幣兌美元中間價今（31）日上調176個基點，報6.3682，創下自2018年5月以來新高。據了解，在岸、離岸人民幣兌美元匯率持續走升，雙雙突破6.3關口，中間價也突破6.4，目前已實現5連升。

▲人民幣在岸、離岸兌美元匯率雙雙突破6.3關口。（圖／CFP）

《中新經緯》報導，中歐國際工商學院教授、中國人民銀行原調查統計司司長盛松成表示，近日受一些不當言論誤導，人民幣兌美元匯率出現了一些超調現象，「當前人民幣過快升值有可能已經出現超調，未來看不可持續，也不符合國內外經濟金融形勢。」

大陸央行旗下的《金融時報》也發出評論指出，未來可能推動人民幣貶值的四大因素不能忽視，包括美聯儲退出量化寬鬆貨幣政策；美國經濟強勁復蘇帶動美元走強；全球疫情逐漸得到控制和供給能力恢復；美國資產泡沫可能破裂，全球避險情緒升溫。

值得注意的是，大陸官方自21日起便多次透過不同管道向外界喊話，其中，國務院金融穩定發展委員會要求進一步推動利率匯率市場化改革，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

大陸央行副行長劉國強也強調，人民銀行完善以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，這一制度在當前和未來一段時期都是適合中國的匯率制度安排。