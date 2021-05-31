蔡政府推國產疫苗炒股？　王定宇舉「馬英九案例」反擊

▲民進黨立委王定宇。（資料照／記者邱顯燁攝）



記者陶本和／台北報導

政府力推新冠疫苗，也已與廠商簽約採購500萬劑，但遭到在野黨的質疑炒作股價。對此，民進黨立委王定宇30日舉前總統馬英九的前例反擊，且強調現在瀰漫著一股龐大力量，宣稱全世界疫苗都不好，只有跟中國上海復星買BNT最好。

王定宇表示，政府任何施政都會影響人民、經濟，甚至股市，至於是否不當，要看因果關係。他說，縱使股票有影響，只要沒有內線交易，這是常態且合理；反之，如果是為了圖利特定對象，才弄了政策，就是違反施政倫理。

王定宇舉例，去年口罩禁止出口，口罩廠獲利受限，但政府不這樣做，人民沒有口罩可以對抗剛出現的新冠肺炎，這個不做是人民受害。

王定宇接著說，日本政府要捐疫苗，或是企業、團體進口，現階段防疫都是好事，但政府執行要的來源確認和緊急授權審查，確保來源和品質，這是在為人民健康安全把關。

此外，王定宇指出，馬英九2006年擔任黨主席時，將黨產中影以特殊算法售予郭台強，在2011年擔任總統則宣示推動「大故宮計畫」，中影12700坪土地就在大故宮計畫周邊，一旦土地從文教區變更為產業專區，價值暴漲一坪300萬以上，郭台強等於用31億買了中影，光土地就增值300多億。

對於台灣現況，王定宇說，現在瀰漫著一股龐大力量，分進合擊東扯西扯甚至扭曲訊息、造謠，宣稱全世界疫苗都不好、台灣國產疫苗不好、AZ疫苗不好、連台灣自己直接跟德國BNT買也不好，只有跟中國上海復星買BNT最好，目的是扯台灣政府防疫後腿。

另外，有關國產疫苗的安全性質疑，王定宇說，世界主要疫苗在取得歐美日緊急授權當下，幾乎都只完成第二階段，進入第三階段但未完成，台灣對國產疫苗的要求、品質，皆符合國際標準，人民不用被某些掮客、遊說者誤導而恐慌。