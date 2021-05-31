愛上白富女主持人　嘉義男跟蹤7個月猛刺31刀斃命：看妳要逃到哪

▲涂竣傑闖入美髮店，持刀猛刺李女31刀斃命。



圖文／鏡週刊

7年前，嘉義發生一起駭人聽聞的凶殺案，涂姓推拿師迷戀地方電視台女主持人，因對方刻意疏遠，竟由愛生恨，闖入美髮店猛刺女方31刀斃命，之後駕車逃逸。目擊者雖尾隨凶手並報案，仍被他脫逃，警方透過車牌號碼，鎖定涂男犯案，最後根據手機定位，在一處養雞場逮到喝得爛醉的凶手。

被殺害的李姓女子當年49歲，長相秀麗的她擁有一頭長髮，身材苗條，有美魔女的稱號，李的丈夫曾是某藥廠董事長，同時也是嘉義某地方電視台大股東，李則在該電視台擔任歌唱節目主持人並推銷保健食品，夫妻倆相當活躍。但案發前3年，李夫發生車禍，險成植物人，因此李女負責照顧臥床的丈夫。



▼遭殺害的李姓女子是嘉義地方電視台歌唱節目主持人，有美魔女之稱。



行凶的涂竣傑當年57歲，在嘉義縣朴子市從事推拿工作，因緣際會認識李女，並受僱為李的丈夫按摩復健，最後竟然對李產生情愫。案發前一年，李開始疏遠涂，涂懷疑李另有新歡，不但連續跟蹤她7個多月，還寫成跟蹤日記。

▼李女的兒子（右）獲知母親遭刺殺，立刻從學校衝到醫院了解狀況。



2014年5月6日案發當天上午，涂男外出發現李女至美髮店洗頭，懷疑她準備跟新歡約會，因返家帶了水果刀，駕車前往美髮店，欲與李理論。他不顧李女正在做造型，對她說：「終於讓我等到妳了，看妳要逃到哪裡去！」兩人發生激烈口角、拉扯，涂隨即持刀刺向李的臉、頸、胸、腹、四肢，共31刀，最後李因心臟破裂大出血死亡。

警方案發後以涂竣傑的手機定位，最後在下午5多於一處養雞場外找到他的車。警方荷槍實彈進入養雞場搜索，發現涂因酒醉不省人事，躺在自己的推拿活動床上呼呼大睡，一旁還有沾血的凶刀及一封遺書，說他和李女認識一年多，用情很深，不料李翻臉無情，讓他想不開。

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