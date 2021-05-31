　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

愛上白富女主持人　嘉義男跟蹤7個月猛刺31刀斃命：看妳要逃到哪

涂竣傑闖入美髮店，持刀猛刺李女31刀斃命。

▲涂竣傑闖入美髮店，持刀猛刺李女31刀斃命。

圖文／鏡週刊

7年前，嘉義發生一起駭人聽聞的凶殺案，涂姓推拿師迷戀地方電視台女主持人，因對方刻意疏遠，竟由愛生恨，闖入美髮店猛刺女方31刀斃命，之後駕車逃逸。目擊者雖尾隨凶手並報案，仍被他脫逃，警方透過車牌號碼，鎖定涂男犯案，最後根據手機定位，在一處養雞場逮到喝得爛醉的凶手。

被殺害的李姓女子當年49歲，長相秀麗的她擁有一頭長髮，身材苗條，有美魔女的稱號，李的丈夫曾是某藥廠董事長，同時也是嘉義某地方電視台大股東，李則在該電視台擔任歌唱節目主持人並推銷保健食品，夫妻倆相當活躍。但案發前3年，李夫發生車禍，險成植物人，因此李女負責照顧臥床的丈夫。

▼遭殺害的李姓女子是嘉義地方電視台歌唱節目主持人，有美魔女之稱。

遭殺害的李姓女子是嘉義地方電視台歌唱節目主持人，有美魔女之稱。（翻攝信吉衛星電視台跨年晚會YouTube）

行凶的涂竣傑當年57歲，在嘉義縣朴子市從事推拿工作，因緣際會認識李女，並受僱為李的丈夫按摩復健，最後竟然對李產生情愫。案發前一年，李開始疏遠涂，涂懷疑李另有新歡，不但連續跟蹤她7個多月，還寫成跟蹤日記。

▼李女的兒子（右）獲知母親遭刺殺，立刻從學校衝到醫院了解狀況。

李女的兒子（右）獲知母親遭刺殺，立刻從學校衝到醫院了解狀況。（服裝、書包已變色處理，東森新聞提供）

2014年5月6日案發當天上午，涂男外出發現李女至美髮店洗頭，懷疑她準備跟新歡約會，因返家帶了水果刀，駕車前往美髮店，欲與李理論。他不顧李女正在做造型，對她說：「終於讓我等到妳了，看妳要逃到哪裡去！」兩人發生激烈口角、拉扯，涂隨即持刀刺向李的臉、頸、胸、腹、四肢，共31刀，最後李因心臟破裂大出血死亡。

警方案發後以涂竣傑的手機定位，最後在下午5多於一處養雞場外找到他的車。警方荷槍實彈進入養雞場搜索，發現涂因酒醉不省人事，躺在自己的推拿活動床上呼呼大睡，一旁還有沾血的凶刀及一封遺書，說他和李女認識一年多，用情很深，不料李翻臉無情，讓他想不開。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。


更多鏡週刊報導
【痴戀纏殺美董娘1】恐怖情人連寫7個月「跟縱日記」　美魔女陷禁忌之戀
【痴戀纏殺美董娘2】看電影喝咖啡就以為「她是我的」　她妝水水竟成被殺理由
【痴戀纏殺美董娘3】美魔女主持人鐵粉多　玄！同電視台連傳情殺害兩命

ET快訊
快訊／雙和3護理師「遭確診患者砍傷」　院方急回應
李千那遭詐騙！4截圖還原過程　損失金額曝光
62歲確診男不滿「被隔離太久」！　持刀砍傷3醫護
昨天才簽約！「高端疫苗」亮燈跌停　股民傻眼：都跑了
快訊／護理師被砍、傳各院物資不足　指揮中心11:30緊急說明
台北醫院「戶外搭棚收患者」畫面瘋傳！院方緊急回應
快訊／侯友宜宣布：1200坪疫苗接種站正式啟動！每天快篩2千
遭確診男持刀砍　雙和醫院「3護理師傷勢曝」！她腹部中刀急救中
快訊／桃園、新竹同步宣布「市場分流」：看身分證尾數！
快訊／郭台銘拚72hr備妥8大文件　週三向指揮中心申請BNT

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

傳疫情假訊息挨罰3萬　魔術師曝慘痛過程：別以為出於好意就轉

擋不住豪大雨！高雄台20線電線桿倒塌、巨石掉落雙向不通

愛上白富女主持人　嘉義男跟蹤7個月猛刺31刀斃命：看妳要逃到哪

檢警林合作「釘」死狡猾山老鼠　尋回市價500萬七里香、山黃梔

今天休市...傳統市場採購分流周二見真章　高雄警加強宣導

中華電前董座呂學錦遭詐167萬內幕　送錢時還要講「通關密語」

高雄8旬翁騎鐵馬迷航找嘸家人　警靠查「失蹤人口」助返家

高雄某科大生「校內猝死」躺臥頂樓地板　死因待查

快訊／新北夫妻住台中旅館　隔天妻子陳屍房內！丈夫墜樓不治

快訊／台中藍寶堅尼「雨天打滑」右側撞爛！路燈噴飛至少5公尺

四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻

禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

高雄祕境11男女「無口罩爽玩水」　罰單66萬起！見警傻眼：全都罰？

《火神的眼淚》有第2季！　群星看完結局「悲憤痛哭」劇迷全崩潰

尤秋興虧顏志琳諧音「顏值零」　KID揪唱《我很好騙》出現小鬼畫面...哭了

隔離母子要見「確診爸最後一面」　車隊自願當專車...全副武裝接送

中央砸6千億紓困！柯轟別做奇怪事　「綁樁腳也不用這麼多」不如買疫苗

劉嘉玲「公園嗨跳廣場舞」沒人發現！　還被大叔提醒舞步...網笑翻

傳疫情假訊息挨罰3萬　魔術師曝慘痛過程：別以為出於好意就轉

擋不住豪大雨！高雄台20線電線桿倒塌、巨石掉落雙向不通

愛上白富女主持人　嘉義男跟蹤7個月猛刺31刀斃命：看妳要逃到哪

檢警林合作「釘」死狡猾山老鼠　尋回市價500萬七里香、山黃梔

今天休市...傳統市場採購分流周二見真章　高雄警加強宣導

中華電前董座呂學錦遭詐167萬內幕　送錢時還要講「通關密語」

高雄8旬翁騎鐵馬迷航找嘸家人　警靠查「失蹤人口」助返家

高雄某科大生「校內猝死」躺臥頂樓地板　死因待查

快訊／新北夫妻住台中旅館　隔天妻子陳屍房內！丈夫墜樓不治

快訊／台中藍寶堅尼「雨天打滑」右側撞爛！路燈噴飛至少5公尺

18間防疫美食包來了！宅在家爽吃農場直送「彩包、菇餃、老鍋米粉」

美韓宣布終止飛彈指南　北韓首回應！怒嗆「美國好戰」

幸福企業！十銓再發萬元端午節防疫補助金

台鐵釋善意！　承租人可緩繳3個月租金、定額權利金

詹皇稱在泡泡區患「PTSD」　奧蘭多市長回應了

國產疫苗二期沒完成就簽約　孫大千提出6大疑點

傳疫情假訊息挨罰3萬　魔術師曝慘痛過程：別以為出於好意就轉

LIVE／台北醫院「戶外搭棚躺滿病患」！陳宗彥最新說明

疫期鼓勵民眾宅在家　桃園路外汽機車停車格假日不收費

全球人壽、富邦人壽挺保戶！　因應疫情放寬理賠認定

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

社會熱門新聞

新北夫妻住旅館　妻陳屍屋內丈夫墜樓亡

高雄某科大生「校內猝死」躺臥頂樓地板　死因待查

偶然發現bug　9人1夜盜泰達幣2500萬

快訊／藍寶堅尼「雨天打滑」右側撞爛！路燈噴飛至少5公尺

獨家直擊／小薰挨詐穿萬元Nike潮鞋報案

基隆男殺死哥嫂後跳樓　遺書「3日內火化樹葬」

即／新北夫妻到台中看病　夫墜樓妻陳屍客房

5人家裡1餐花85萬！屋主出30萬　群聚怎麼罰大曝光

17歲少年開車訪友　遇暴雨打水漂撞牆慘死

快訊／台東男陳屍家中！同住哥哥沒發現

高雄8男3女無罩爽玩水　總罰金66萬起跳

首例新北消防救護員確診　31隊員篩檢

獨／賓士併排「貴婦」上貨推車丟路邊

基隆弟「拔刀殺兄嫂」輕生亡！她死前狂喊：阿利啊

更多熱門

相關新聞

2400名員工確診　泰國最大台商「泰金寶」遭官方封廠

2400名員工確診　泰國最大台商「泰金寶」遭官方封廠

不只台灣疫情蔓延，泰國4月初也爆發第3波疫情，比前一波更嚴重，就連在當地最大的台商泰金寶，也驚爆鄰近曼谷的佛丕府碧武里工廠發生嚴重群聚感染，遭官方停工處分。本刊接獲爆料，指碧武里廠區內確診超過2,400人，泰國官方除祭出封廠令，還要求在廠內設置方艙醫院，不滿的泰國民眾憤而縱火洩憤，被關在廠區內的緬甸籍員工也群起抗議，嚴重影響泰金寶營運，更重傷台商在泰國的形象。

雲林、嘉義、台南淹水警戒！　水利署提醒這些區應當心

雲林、嘉義、台南淹水警戒！　水利署提醒這些區應當心

水利署公布淹水警戒　嘉義、台南這些區要小心！

水利署公布淹水警戒　嘉義、台南這些區要小心！

防疫公車「運將無罩上下車」　嘉縣府氣喊要辦

防疫公車「運將無罩上下車」　嘉縣府氣喊要辦

關鍵字：

鏡週刊涂竣傑嘉義

讀者迴響

熱門新聞

疫情再2個月見曙光？　醫：歹勢太久了！現在就看到

鮪魚路邊親密任摸　男友手伸衣內

即／雙和醫院「確診病患持刀砍醫護」

台中13人群聚感染　媽自責致電道歉

高雄3天打完2.1萬劑疫苗　作家讚感動

杜汶澤開大車外出！停車見感人畫面：善良台灣人

灌全台水庫！單日累積雨量出爐　最大贏家破257毫米

捐疫苗一定要中央簽約？北醫學者揭關鍵

快訊／社交距離App別刪！負責人將「上傳大量確診者」資料

感謝醫護！女醫兒「高燒38度」急快篩結果曝

家族8人確診！他曝「人力、病床不足」慘況

國產疫苗三期實驗沒做就買！指揮中心說明

快訊／桃園宣布「市場分流」：與新竹同步實施

颱風最快今生成大迴轉　鋒面滯留全台再下2天防豪雨

雷／《全明星》曹佑寧再破節目紀錄

更多

最夯影音

更多
四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻

四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻
禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～

禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

高雄祕境11男女「無口罩爽玩水」　罰單66萬起！見警傻眼：全都罰？

高雄祕境11男女「無口罩爽玩水」　罰單66萬起！見警傻眼：全都罰？

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面