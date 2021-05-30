滯留鋒暴雨再炸1天　後面颱風、鋒面接力「大水彈灌全台」

▲滯留鋒持續影響，今起到周二全台雨勢明顯。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

一周天氣出爐！今起至周二受到滯留鋒面持續影響，全台3天都還有明顯雨勢，以西半部及宜蘭降雨最顯著。另外，位於菲律賓東南方海面的熱帶性低氣壓最快深夜生成颱風「彩雲」，未來有可能併入下波鋒面裡，屆時將全台有雨。

氣象預報員陳伊秀表示，今起至周二滯留鋒面持續影響，這波降雨最明顯時間為今天下午到明天，並以西半部、宜蘭降雨最明顯。周二下半天起降雨會趨緩，周三鋒面遠離，但各地仍有午後雷陣雨。周四、五受到西南風帶來水氣影響，迎風面中南部有局部短暫陣雨，其他地區則僅剩山區有午後雷陣雨。

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▲一周天氣趨勢圖。（圖／中央氣象局）

下一波鋒面預估周六、日報到，不過，這波移動速度較快，影響時間短，但屆時仍全台有雨，並以西半部、宜蘭降雨比較全面，花東則是有局部雨勢。

▲彩雲颱風最快深夜生成，未來路徑出爐。（圖／中央氣象局）

另外，菲律賓東南方的熱帶性低氣壓，預計今晚或明天有機會生成為輕颱彩雲，未來路徑預估會在菲律賓東南方北轉離開，但模式預測有些分歧。歐洲模式認為該系統未來發展機會低，生成颱風後很快就會減弱成熱帶性低氣壓；美軍模式則認為會維持輕颱，且會北上至台灣東方海面再併入下波鋒面。

氣象局解釋，基本上該熱帶系統對台灣天氣沒有直接影響，即便併入鋒面，主要雨區是落在海面上，因此未來天氣仍以鋒面影響為主。

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