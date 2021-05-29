　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北市奎山私校不甩防疫「執意辦實體畢典」　教育局怒罰：最重停招

記者許展溢／台北報導

全台進入三級疫情警戒，各校都已停辦畢業典禮！然而天母一名女住戶痛批，某私立高中在今（29）日照常舉行畢業典禮，當地住戶氣憤檢舉，無奈警方到場也很無奈，校方不僅不暫停典禮，還疑似嗆聲檢舉民眾「仇富」，讓大批網友拳頭硬了。台北市教育局回應，將給以最嚴厲的處分。

▲▼ 天母貴族私校辦畢典（圖／翻攝Gangs of Tian Mu 天母幫）

▲天母貴族私校辦畢典（圖／翻攝Gangs of Tian Mu 天母幫）

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北市教育局副局長陳素慧表示，這間學校是北市私立奎山中學，昨天深夜就一直跟學校溝通，希望畢業典禮改線上，避免群聚造成防疫破口，今天早上派員到現場實際勸導，告知學校相關規定，但該校仍然執意辦理，針對這件事教育局強力反對，不該在防疫時刻辦理實體活動，後續將給以最嚴厲的處分。

陳素慧進一步說明，會依照「傳染病防制法」和「私立學校法」的相關規定處分，其中教育局將依照《傳染病防治法》第37條第一項第六款，依法開罰6萬元以上至30萬元以下罰鍰，也不排除給予減班或停招等嚴厲處分。

▲▼ 天母貴族私校辦畢典（圖／翻攝Gangs of Tian Mu 天母幫）

▲天母貴族學校照辦畢典，引發住戶反彈！（圖／翻攝Gangs of Tian Mu 天母幫）

一名網友在臉書《Gangs of Tian Mu 天母幫》指控，今日天母某私立高中疑似不甩三級疫情警戒規定，照常舉辦畢業典禮，讓原PO傻眼直呼，「校園一直傳來歡呼聲！」隨著事情越演越烈，附近居民已報案處理，原PO轉述校方說法，「沒有辦畢業典禮，全程戶外，場內只有9人」，甚至還疑似嗆聲檢舉民眾「仇富」！此話一出，讓原PO難以接受，「早上還下雨，下雨還必須在戶外，真的是很委屈吧！」

事後警方隨即到場處理，然而畢業典禮似乎沒有要暫停的意思，原PO氣憤直呼，「警察在半小時前已到場，但他們還是繼續辦，警察看起來很無奈。」對此，原PO也質疑，我自己也是大學的教育人員，大學端都已經取消畢業典禮，這周我要在家直播授課，還被他們學校預演的音響吵到無法直播！」

▼ 警方到場也沒轍！（圖／翻攝Gangs of Tian Mu 天母幫）

▲▼ 天母貴族私校辦畢典（圖／翻攝Gangs of Tian Mu 天母幫）

▲▼ 天母貴族私校辦畢典（圖／翻攝Gangs of Tian Mu 天母幫）

ET快訊
單日創新高增21例死亡！陳時中：雙北之外「各縣市案例增加中」
今確診+校正回歸「共468例本土」　新北市224例最多！
快訊／單日21死再創新高「12例感染源調查中」　半個月來累積
快訊／再增21死！今日增確診「320例本土＋166例校正回歸
LIVE／陳時中遭爆「CDC開會拍板」放寬3+11　親上火線
獨／新北封城盤點5月中就啟動　侯友宜下午宣布演練檢討報告
快訊／台中大雷雨！　2地區「閃電訊號旺盛」防暴雨
男女學生教室「忘情衝刺12mins」！傳女主羞愧跳樓　學校回
管爺出手了！台大徵召「PCR設備」救校正回歸

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

單日創新高增21例死亡！陳時中：雙北之外「各縣市案例增加中」

快訊／居隔戶叫外送付現金！外送員憂染疫提求償　衛生局打臉

中油嘉義人力訓練所被徵調為檢疫所　衛生局：加強清消與動線管理

快訊／單日21死再創新高「12例感染源調查中」　半個月來累積87死

今確診+校正回歸「共486例本土」　新北市224例最多！

快訊／再增21死！今日增確診「320例本土＋166例校正回歸」

高雄瑞豐夜市自主停業到6／14　艱難決定...不想成防疫破口

獨／抗疫MV曝搶命採檢實景！醫遭民宿禁入...民眾一句辛苦了揪心

「漏接衛生中心電話」離職妹沒出門　一查號碼崩潰：我確診嗎

家長請停止抱怨！　戰爭的時候誰還送小孩去學校？

萌娃睡覺「卡縫」淡定揮小手求救　爸被媽喊醒：你卡住怎麼不出聲XD

被通知陽性崩潰「我哪裡染疫的？」想到小孩不捨落淚...揭檢疫所生活

鹿希派「露鳥直播」Sandy只想著收錢XD　憲哥一來..她開金口跟弟弟合唱《屋頂》

柯文哲穿隔離衣進第一線畫面曝　視察北市醫院嘆：醫護辛苦了！

白髮伯買飯「口罩戴一半」狂咳嗽　只因等太久...老闆怒：不賣你啦！

34歲男戴口罩跑步下秒踉蹌暈倒　 當場失去生命跡象！警方CPR救回

宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人

台語怒轟中央「阿達馬孔固力」　柯文哲：不可能有幾百張空床

柯震東深夜直播曝「曾想娶蕭亞軒」　認「最愛李毓芬」：是我還不夠好！

許維恩加入Go Red直播羞「剛洗完澡」　郭彥均問：什麼時候辦婚禮？王家梁「現在誰敢來」

單日創新高增21例死亡！陳時中：雙北之外「各縣市案例增加中」

快訊／居隔戶叫外送付現金！外送員憂染疫提求償　衛生局打臉

中油嘉義人力訓練所被徵調為檢疫所　衛生局：加強清消與動線管理

快訊／單日21死再創新高「12例感染源調查中」　半個月來累積87死

今確診+校正回歸「共486例本土」　新北市224例最多！

快訊／再增21死！今日增確診「320例本土＋166例校正回歸」

高雄瑞豐夜市自主停業到6／14　艱難決定...不想成防疫破口

獨／抗疫MV曝搶命採檢實景！醫遭民宿禁入...民眾一句辛苦了揪心

「漏接衛生中心電話」離職妹沒出門　一查號碼崩潰：我確診嗎

家長請停止抱怨！　戰爭的時候誰還送小孩去學校？

佛光山喊捐50萬劑「嬌生疫苗」　陳時中：感謝但仍要由中央跟原廠簽約

單日創新高增21例死亡！陳時中：雙北之外「各縣市案例增加中」

快訊／居隔戶叫外送付現金！外送員憂染疫提求償　衛生局打臉

睡不好、注意力無法集中？來點「白噪音」什麼都好辦

任時完突直視：潤娥，很美了～　好友私下對話曝光⋯粉絲直呼瘋了

怕爆！廣達宣布下周一恢復「全員公司上班」　員工接通知超擔心群聚

中油嘉義人力訓練所被徵調為檢疫所　衛生局：加強清消與動線管理

快訊／單日21死再創新高「12例感染源調查中」　半個月來累積87死

今確診+校正回歸「共486例本土」　新北市224例最多！

控「桃園艦返台沒有全面快篩」　海巡署：接觸人員都做PCR

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

生活熱門新聞

星國名醫批陳時中：難道要6月中才會醒？

首例！高雄確診男自曝足跡：病毒到我這就好

快樂缺氧來不及呼救　 2招可自救

陳時中遭爆是「放寬3+11」關鍵人物　陳宗彥根本沒出席會議

于美人心疼怒PO「急診室今晚慘狀」

「天母貴族私校照辦畢典」警方到場竟沒用！

遭陳時中爆是3＋11會議主持人　陳宗彥回應了

即／基隆首爆2死　五分埔成衣女員工4口染疫

「梅雨鋒」進喔！　今起5天雷雨攻擊全台

「遠距教吹笛」正妹老師現身了　大方透露感情現況

幼兒園月收18K！停課「僅退3.4K」媽媽傻眼

輕症灌爆醫院！網：慈濟靜思堂隔離　鄉民：聰明耶

註記萬華史害他不能看醫生　近距離接觸陽性者

佛光山要捐50萬劑疫苗！會長證實了

更多熱門

相關新聞

幼兒園停課半個月「學費還是要繳」！

幼兒園停課半個月「學費還是要繳」！

律師林智群今（26日）在臉書發文提到，收到幼兒園繳了超過萬元的學費，這半個月停課，結果只退1900元訊息，查了台北市幼兒園收退費辦法第8條第2項規定，因為疫情停課，只退午餐費、點心費、活動費跟交通費，其他不退費，台北市教育局今證實確實只能退這4種費用。

台大畢業典禮取消　 6／5改預錄官網播放

台大畢業典禮取消　 6／5改預錄官網播放

「生於SARS、畢業於新冠！」 高三生崩潰了

「生於SARS、畢業於新冠！」 高三生崩潰了

元智17日起遠距教學　教職異地辦公

元智17日起遠距教學　教職異地辦公

即／高雄醫院長照禁探病！6/8前停辦學校活動

即／高雄醫院長照禁探病！6/8前停辦學校活動

關鍵字：

台北市教育局陳素慧奎山中學畢業典禮天母貴族學校

讀者迴響

熱門新聞

星國名醫批陳時中：難道要6月中才會醒？

5人家裡1餐花85萬！屋主出30萬　群聚怎麼罰大曝光

小薰遭詐騙！戶頭只剩378元

即／新北「4級兵推」規則曝：全市禁足21天

首例！高雄確診男自曝足跡：病毒到我這就好

第一波紓困金最快6／4入帳　薪資補貼2萬、12歲以下擬每人1萬

台灣姊弟亂倫片引網議！33歲女把小8歲弟弟當男友

封城？　侯友宜：新北29區實戰演練完就能升級

教室12分嘿咻片瘋傳！校方查人與人連結

快樂缺氧來不及呼救　 2招可自救

陳時中遭爆是「放寬3+11」關鍵人物　陳宗彥根本沒出席會議

出門買菜憂病毒帶回家　醫授「4關鍵」保證安全

二哈遭裝袋掛門！89流氓臉嚇壞網

快訊／新北紓困方案出爐！ 月收低於3.9萬就可領1萬

網紅私刑制裁街友！製「酒精水球」不戴口罩就砸

更多

最夯影音

更多
萌娃睡覺「卡縫」淡定揮小手求救　爸被媽喊醒：你卡住怎麼不出聲XD

萌娃睡覺「卡縫」淡定揮小手求救　爸被媽喊醒：你卡住怎麼不出聲XD
被通知陽性崩潰「我哪裡染疫的？」想到小孩不捨落淚...揭檢疫所生活

被通知陽性崩潰「我哪裡染疫的？」想到小孩不捨落淚...揭檢疫所生活

鹿希派「露鳥直播」Sandy只想著收錢XD　憲哥一來..她開金口跟弟弟合唱《屋頂》

鹿希派「露鳥直播」Sandy只想著收錢XD　憲哥一來..她開金口跟弟弟合唱《屋頂》

柯文哲穿隔離衣進第一線畫面曝　視察北市醫院嘆：醫護辛苦了！

柯文哲穿隔離衣進第一線畫面曝　視察北市醫院嘆：醫護辛苦了！

白髮伯買飯「口罩戴一半」狂咳嗽　只因等太久...老闆怒：不賣你啦！

白髮伯買飯「口罩戴一半」狂咳嗽　只因等太久...老闆怒：不賣你啦！

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面