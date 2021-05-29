北市奎山私校不甩防疫「執意辦實體畢典」　教育局怒罰：最重停招

記者許展溢／台北報導

全台進入三級疫情警戒，各校都已停辦畢業典禮！然而天母一名女住戶痛批，某私立高中在今（29）日照常舉行畢業典禮，當地住戶氣憤檢舉，無奈警方到場也很無奈，校方不僅不暫停典禮，還疑似嗆聲檢舉民眾「仇富」，讓大批網友拳頭硬了。台北市教育局回應，將給以最嚴厲的處分。

▲天母貴族私校辦畢典（圖／翻攝Gangs of Tian Mu 天母幫）



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台北市教育局副局長陳素慧表示，這間學校是北市私立奎山中學，昨天深夜就一直跟學校溝通，希望畢業典禮改線上，避免群聚造成防疫破口，今天早上派員到現場實際勸導，告知學校相關規定，但該校仍然執意辦理，針對這件事教育局強力反對，不該在防疫時刻辦理實體活動，後續將給以最嚴厲的處分。

陳素慧進一步說明，會依照「傳染病防制法」和「私立學校法」的相關規定處分，其中教育局將依照《傳染病防治法》第37條第一項第六款，依法開罰6萬元以上至30萬元以下罰鍰，也不排除給予減班或停招等嚴厲處分。

▲天母貴族學校照辦畢典，引發住戶反彈！（圖／翻攝Gangs of Tian Mu 天母幫）

一名網友在臉書《Gangs of Tian Mu 天母幫》指控，今日天母某私立高中疑似不甩三級疫情警戒規定，照常舉辦畢業典禮，讓原PO傻眼直呼，「校園一直傳來歡呼聲！」隨著事情越演越烈，附近居民已報案處理，原PO轉述校方說法，「沒有辦畢業典禮，全程戶外，場內只有9人」，甚至還疑似嗆聲檢舉民眾「仇富」！此話一出，讓原PO難以接受，「早上還下雨，下雨還必須在戶外，真的是很委屈吧！」

事後警方隨即到場處理，然而畢業典禮似乎沒有要暫停的意思，原PO氣憤直呼，「警察在半小時前已到場，但他們還是繼續辦，警察看起來很無奈。」對此，原PO也質疑，我自己也是大學的教育人員，大學端都已經取消畢業典禮，這周我要在家直播授課，還被他們學校預演的音響吵到無法直播！」

▼ 警方到場也沒轍！（圖／翻攝Gangs of Tian Mu 天母幫）