約翰希南道歉風波　知名主持人貼「青天白日旗」反駁：台灣是國家

中央社訊

電影「玩命關頭9」演員約翰希南指台灣是國家,引發中國網友不滿後道歉。菲律賓知名主持人「金大哥」對此推文說,他妻子是台灣人,小孩是混血,「他們有個國家叫台灣」。

「玩命關頭9」主演之一約翰希南(John Cena)日前接受台灣媒體採訪時說:「台灣是第一個看到『玩命關頭9』的國家。」引發中國網友不滿。

對此,約翰希南25日在他的官方微博上傳道歉影片,用中文表示:「我愛更尊重中國跟中國人,我很抱歉,對我的錯誤,對不起,我很抱歉,你必須了解,我很愛很尊重中國跟中國人,不好意思」。

菲國大報「菲律賓星報」(Philippine Star)當天報導並在臉書分享這起事件,引來1300多則評論。

有菲律賓網友留言說:「中華民國台灣有自己的政府,發自己的護照,有自己的領土、貨幣和2300萬人口,所以是的,它是個國家。」還有網友嘲諷約翰希南道:「金錢至上;原則在哪裡?」

▲約翰希南(John Cena)道歉引發風波。(圖/UIP提供、翻攝自微博/RealWWEJohnCena)

「菲律賓星報」這則貼文也釣出菲律賓電視節目主持人「金大哥」(Kuya Kim)。他在留言中寫了30次「台灣是個國家」,最後還附上5面中華民國國旗小圖示,吸引5600多名網友按讚。

「金大哥」本名阿勒漢德羅.艾天薩(Alejandro Atienza),是馬尼拉市前市長艾天薩(Lito Atienza)長子。他曾擔任馬尼拉市議員,身兼氣象主播和電視主持人等多職。

「金大哥」27日又在推特回覆「菲律賓奶茶聯盟」(Milk Tea Alliance Philippines)推文。

他寫道:「我太太是台灣人,我小孩是混血。他們有個國家叫台灣。」截至29日晚上11時,這則推文得到1萬4400多個讚。

不少菲律賓網友在留言中加上「台灣是個國家」(#TaiwanIsACountry)主題標籤和中華民國國旗圖示,並提到台灣是珍珠奶茶發源地、對菲律賓海外勞工很友善、為自己的主權奮鬥,「該是世界承認台灣是個國家的時候了」。

My wife is Taiwanese and my kids are half. They have a country and it's called Taiwan. https://t.co/xanzLGvHcb