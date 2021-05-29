羅智強批「3+11比范雲早」　鄭文燦反擊：不折不扣的惡意抹黑

▲羅智強批評鄭文燦是疫情禍首，對不起台灣人民。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）



記者楊淑媛、林冠吟／桃園報導

中央流行疫情指揮中心指出萬華茶室等群聚案與華航諾富特案皆為英國變異株，讓民眾視縮短航空業長程航班機師隔離制度為「3＋11」為防疫破口，對此，國民黨革實院長羅智強29日批評桃園市長鄭文燦允諾向中央建議3+11。鄭文燦對此嚴正澄清，表示他從未主張或承諾3+11調整案，更沒有參與過相關會議，直指羅智強的控訴根本是移花接木、惡意抹黑。

▲桃園市長鄭文燦反擊羅智強強調自己從未參與主持過3+11的相關會議。（圖／翻攝鄭文燦臉書）



鄭文燦稍早強調，他從未參與中央疫情指揮中心的3+11會議，更沒有主張或承諾3+11調整案，羅智強先生在缺乏任何事實的情況下，就移花接木說他是3+11檢疫方案的決策者，是不折不扣的惡意抹黑。

鄭文燦解釋，機師工會確實曾在3月31日向市府陳情，不過陳情的主要目的是針對民航局所發布機組人員「加強版自主健康管理方案」，因該方案與一般的自主健康管理規定不同，內容包含禁止機組人員就醫等，造成機組員的就醫困難，公會擔心會影響機組員的身心健康及飛航安全，因此希望市府可以調整機組人員禁止去醫院的部分。

鄭文燦強調，現階段當以防疫為優先，且桃園市政府勞動局也未就此一議題，發函給中央，羅智強將機師工會陳情，不當連結到3+11檢疫方案，根本是趁疫打劫，只想進行政治鬥爭。他也透露，不管疫情指揮中心決定何種方案，最重要的是落實人員管理，航空公司必須要負擔責任，要求機組人員避免外出、謹守規定，確保機組人員在檢疫期間不會離開房間，減少與飯店人員的接觸機會，落實人員管理才是最重要的事情。

鄭文燦也指出，地方政府對於民航局與指揮中心的決策都希望能夠嚴格執行，在這個時間點一味進行的抹黑，是相當沒有必要的事情，應該要將一切都攤在陽光下，有疏失就檢討，同時也要給機組人員關懷，畢竟機組人員也是站在第一線的，應該要多一分冷靜，多一分關懷。