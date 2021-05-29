　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

羅智強批「3+11比范雲早」　鄭文燦反擊：不折不扣的惡意抹黑

▲▼羅智強批評鄭文燦是疫情禍首，對不起台灣人民。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

▲羅智強批評鄭文燦是疫情禍首，對不起台灣人民。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

記者楊淑媛、林冠吟／桃園報導

中央流行疫情指揮中心指出萬華茶室等群聚案與華航諾富特案皆為英國變異株，讓民眾視縮短航空業長程航班機師隔離制度為「3＋11」為防疫破口，對此，國民黨革實院長羅智強29日批評桃園市長鄭文燦允諾向中央建議3+11。鄭文燦對此嚴正澄清，表示他從未主張或承諾3+11調整案，更沒有參與過相關會議，直指羅智強的控訴根本是移花接木、惡意抹黑。

▲▼桃園市長鄭文燦0529上午防疫記者會。（圖／翻攝鄭文燦臉書）

▲桃園市長鄭文燦反擊羅智強強調自己從未參與主持過3+11的相關會議。（圖／翻攝鄭文燦臉書）

鄭文燦稍早強調，他從未參與中央疫情指揮中心的3+11會議，更沒有主張或承諾3+11調整案，羅智強先生在缺乏任何事實的情況下，就移花接木說他是3+11檢疫方案的決策者，是不折不扣的惡意抹黑。

鄭文燦解釋，機師工會確實曾在3月31日向市府陳情，不過陳情的主要目的是針對民航局所發布機組人員「加強版自主健康管理方案」，因該方案與一般的自主健康管理規定不同，內容包含禁止機組人員就醫等，造成機組員的就醫困難，公會擔心會影響機組員的身心健康及飛航安全，因此希望市府可以調整機組人員禁止去醫院的部分。

鄭文燦強調，現階段當以防疫為優先，且桃園市政府勞動局也未就此一議題，發函給中央，羅智強將機師工會陳情，不當連結到3+11檢疫方案，根本是趁疫打劫，只想進行政治鬥爭。他也透露，不管疫情指揮中心決定何種方案，最重要的是落實人員管理，航空公司必須要負擔責任，要求機組人員避免外出、謹守規定，確保機組人員在檢疫期間不會離開房間，減少與飯店人員的接觸機會，落實人員管理才是最重要的事情。

鄭文燦也指出，地方政府對於民航局與指揮中心的決策都希望能夠嚴格執行，在這個時間點一味進行的抹黑，是相當沒有必要的事情，應該要將一切都攤在陽光下，有疏失就檢討，同時也要給機組人員關懷，畢竟機組人員也是站在第一線的，應該要多一分冷靜，多一分關懷。

ET快訊
日本緊急和AZ協商「修改合約」！　只為順利將疫苗分給台灣
雙北本土確診地圖出爐「萬華慘破千人」！染疫分布區域一次看
台中本土確診115例！「四大家族」32人染疫　關係圖曝光
恐怖CT值10！宜蘭＋5爆極毒確診　2染疫足跡正常小籠包、羅
柯文哲「亂來！鬼扯！」暴怒狂掃　鄉民捏冷汗：水差點噴出來
快訊／侯友宜宣布中和區機動篩檢站成立　啟用期間地點曝光！
陳時中認「3+11我負責」被罵爆　鄉民緊抓1關鍵狂噴：有夠扯
快訊／新北半個月52確診者死亡！ 死亡案例性別、年齡分布曝
快訊／基隆快樂城4女確診！暴衝超越小姑娘　傳播鏈攻勢成形
台東林家小館餐宴「再+5確診」…累計13例！饒慶鈴：特定區域
快訊／新北224例足跡　二手市集、音樂公園、新興街市場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新北防疫募款累積1億6982萬　侯友宜：謝謝給予滿滿支持

在家也要社交距離！侯友宜：做不到就戴口罩　「保護自己和家人」

快訊／侯友宜宣布中和區機動篩檢站成立　啟用期間地點曝光！

快訊／新北半個月52確診者死亡！　今新增13例 「最老90多歲」

郭台銘、佛光山買疫苗　侯友宜「只要有管道拿到」：新北一起合作

快訊／新北224例足跡：福和橋下二手市集、音樂公園、新興街市場

新北快篩16922人！陽性率3.2%　侯友宜：比以往低持續觀測中

快訊／加速籌備封城　侯友宜公布四級警戒「6大執行措施」

中央砸千億紓困　柯文哲籲「挪一點買疫苗」：綁樁腳也不用這麼多錢

快訊／新北累計3118例「板橋737」　各區確診數分佈曝光！

萌娃睡覺「卡縫」淡定揮小手求救　爸被媽喊醒：你卡住怎麼不出聲XD

被通知陽性崩潰「我哪裡染疫的？」想到小孩不捨落淚...揭檢疫所生活

鹿希派「露鳥直播」Sandy只想著收錢XD　憲哥一來..她開金口跟弟弟合唱《屋頂》

柯文哲穿隔離衣進第一線畫面曝　視察北市醫院嘆：醫護辛苦了！

白髮伯買飯「口罩戴一半」狂咳嗽　只因等太久...老闆怒：不賣你啦！

許維恩加入Go Red直播羞「剛洗完澡」　郭彥均問：什麼時候辦婚禮？王家梁「現在誰敢來」

34歲男戴口罩跑步下秒踉蹌暈倒　 當場失去生命跡象！警方CPR救回

宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人

台語怒轟中央「阿達馬孔固力」　柯文哲：不可能有幾百張空床

孩騎腳踏車紅燈硬衝...他險撞上 好心提醒反遭嗆：那你不會停嗎

新北防疫募款累積1億6982萬　侯友宜：謝謝給予滿滿支持

在家也要社交距離！侯友宜：做不到就戴口罩　「保護自己和家人」

快訊／侯友宜宣布中和區機動篩檢站成立　啟用期間地點曝光！

快訊／新北半個月52確診者死亡！　今新增13例 「最老90多歲」

郭台銘、佛光山買疫苗　侯友宜「只要有管道拿到」：新北一起合作

快訊／新北224例足跡：福和橋下二手市集、音樂公園、新興街市場

新北快篩16922人！陽性率3.2%　侯友宜：比以往低持續觀測中

快訊／加速籌備封城　侯友宜公布四級警戒「6大執行措施」

中央砸千億紓困　柯文哲籲「挪一點買疫苗」：綁樁腳也不用這麼多錢

快訊／新北累計3118例「板橋737」　各區確診數分佈曝光！

熟悉的足球流氓最對味！歐冠賽前先打一場　酒瓶K頭「滿臉全血」

大陸南方再傳限電！廣東部分地區「開4停3」工廠憂訂單交不出

垂耳兔跳上4.5kg牧草袋「埋頭吃Buffet」　媽驚呆：是有多餓？

「檳榔樹倒塌」壓壞電車線！林內=斗南列車延誤20分　台鐵將求償

停課後飽受騷擾！　保姆歐告見2人面壁「秒坐搖滾區」看戲

怕狗舔到消毒水！　奴才「母愛爆發」扛24KG月月：手差點斷

盧秀燕啟動台中疫苗快打站計畫　日增2萬人接種擴大防疫網

新北防疫募款累積1億6982萬　侯友宜：謝謝給予滿滿支持

廣州、佛山祖孫三代全染疫！　一頓飯時間「病毒傳播快又強」

爸媽居家防疫！　三花貓「輪流被吸爆」癱床頭累壞：不想努力了

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

政治熱門新聞

即／新北「4級兵推」規則曝：全市禁足21天

封城？　侯友宜：新北29區實戰演練完就能升級

第一波紓困金最快6／4入帳　薪資補貼2萬、12歲以下擬每人1萬

快訊／新北紓困方案出爐！ 月收低於3.9萬就可領1萬

快訊／為病床怒槓中央！柯文哲怒斥石崇良講幹話

快訊／加速籌備封城　侯友宜公布6大執行措施

快訊／新北再啟動7升級警戒區：禁止聚會、高密度巡邏、嚴抓不戴口罩

獨／新北封城5月中就啟動盤點　侯友宜下午宣布演練檢討報告

新北新增7熱區防疫中心　侯友宜曝：「升級」演練

蘇貞昌：2度申請紓困者「直接入帳」

快訊／雙北一起封城？　侯友宜：中央要下令區域聯防

快訊／國小以下孩童、國高中特教生「每人領1萬」　估250萬人受惠

雙北升四級？柯文哲週日兵推　侯友宜等中央下令封城

快訊／怒斥奎山中學漠視規定　柯文哲震怒罰30萬

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

首例！高雄確診男自曝足跡：病毒到我這就好

星國名醫批陳時中：難道要6月中才會醒？

再21死！今增確診「320例本土＋166例校正回歸」

獨家直擊／小薰挨詐穿萬元Nike潮鞋報案

5人家裡1餐花85萬！屋主出30萬　群聚怎麼罰大曝光

出門買菜憂病毒帶回家　醫授「4關鍵」保證安全

小薰遭詐騙！戶頭只剩378元

即／新北「4級兵推」規則曝：全市禁足21天

即／台中本土+33足跡曝！包括2銀行、4全聯、5市場

「天母貴族私校照辦畢典」警方到場竟沒用！

封城？　侯友宜：新北29區實戰演練完就能升級

第一波紓困金最快6／4入帳　薪資補貼2萬、12歲以下擬每人1萬

台灣姊弟亂倫片引網議！33歲女把小8歲弟弟當男友

教室12分嘿咻片瘋傳！校方查人與人連結

快樂缺氧來不及呼救　 2招可自救

更多

最夯影音

更多
萌娃睡覺「卡縫」淡定揮小手求救　爸被媽喊醒：你卡住怎麼不出聲XD

萌娃睡覺「卡縫」淡定揮小手求救　爸被媽喊醒：你卡住怎麼不出聲XD
被通知陽性崩潰「我哪裡染疫的？」想到小孩不捨落淚...揭檢疫所生活

被通知陽性崩潰「我哪裡染疫的？」想到小孩不捨落淚...揭檢疫所生活

鹿希派「露鳥直播」Sandy只想著收錢XD　憲哥一來..她開金口跟弟弟合唱《屋頂》

鹿希派「露鳥直播」Sandy只想著收錢XD　憲哥一來..她開金口跟弟弟合唱《屋頂》

柯文哲穿隔離衣進第一線畫面曝　視察北市醫院嘆：醫護辛苦了！

柯文哲穿隔離衣進第一線畫面曝　視察北市醫院嘆：醫護辛苦了！

白髮伯買飯「口罩戴一半」狂咳嗽　只因等太久...老闆怒：不賣你啦！

白髮伯買飯「口罩戴一半」狂咳嗽　只因等太久...老闆怒：不賣你啦！

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面