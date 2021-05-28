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草屯鎮社區快篩126人全陰性　29日起4天續辦6場堵社區感染

▲草屯地區今舉行第2場社區篩檢站。（圖／南投縣政府提供）

▲草屯地區今舉行第2場社區篩檢站。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣新冠肺炎確診人數達15人，其中12例都是出自人口密集的草屯鎮，為確保地區民眾健康安全，南投縣衛生局本繼今天在寶島時代村廣場，辦理第2場社區篩檢站，共篩檢126人，其中陽性個案0人，明（29）日起4天，將在草屯續辦6場次的社區篩檢站。

縣府衛生局表示，社區篩檢採用快篩試劑，只約需20分鐘便可得到答案，若有人為陽性，現場等候的全體民眾將改採PCR核酸檢測，當天會將PCR檢測的檢體送往指定檢驗單位處理，後續結果將由衛生局人員通知。

▲草屯地區今舉行第2場社區篩檢站。（圖／南投縣政府提供）

▲草屯地區今舉行第2場社區篩檢站。（圖／南投縣政府提供）

南投衛生局長黃昭郎指出，篩檢對象為縣府近期公布確診者足跡有重疊者、自覺有新冠肺炎（COVID-19）臨床症狀者（發燒、上呼吸道症狀、腸胃道症狀）、近期曾前往東方紅時尚會館消費和相關人員接觸者，可攜帶健保卡，全程戴醫用口罩，請勿搭乘大眾運輸工具接受篩檢，即使快篩驗出陰性，偽陰性的可能性仍然存在，民眾不宜輕忽。

▲草屯地區今舉行第2場社區篩檢站。（圖／南投縣政府提供）

▲草屯地區今舉行第2場社區篩檢站。（圖／南投縣政府提供）

今天的社區篩檢站自下午2時開始至5時30分結束，29日到6月1日的6場篩檢時間地點分別為：

5月29日9:00至12:00御史里集會所旁停車場；5月29日14:00至17:00北势里永安宮風雨操場；5月30日9:00至12:00敦和里集會所暨活動中心旁停車場；5月30日14:00至17:00復興里集會所前廣場；5月31日09:00至12:00山腳里集會所暨活動中心前廣場；6月1日14:00至17:00陳府將軍廟文教活動中心廣場。

▲明起至6月1日，南投縣衛生局將追加舉辦6場次社區篩檢站。（圖／南投縣政府提供）
 

▲明起至6月1日，南投縣衛生局將追加舉辦6場次社區篩檢站。（圖／南投縣政府提供）

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