佛光山捐「50萬劑嬌生疫苗」！會長趙怡曝內幕細節：為台灣做點事

▲國際佛光會捐贈疫苗說明。（圖／記者閔文昱攝）

記者閔文昱／採訪報導

佛光山所屬的國際佛光會27日向衛福部疾管署申請，希望捐贈美國嬌生藥廠疫苗20萬至50萬劑給第一線醫護人員、警消。國際佛光會中華總會長趙怡受訪時表示，疫苗來源主要是海外會員與嬌生藥廠總公司建立銷售通路，希望能在疫情間「為台灣做點事」，至於後續如何還得等衛福部核准。

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▲國際佛光會中華總會總會長趙怡。（圖／資料照）

根據國際佛光會致疾管署公文，指出該會已獲得國外查驗登記核准，具相對有效、安全且經多國使用之「美國嬌生藥廠疫苗」等經國際認證之疫苗20到50萬劑，希望捐贈給台灣在第一線的醫護人員、軍警消、宗教神職人員等。

國際佛光會中華總會長趙怡接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，這次購買疫苗為會員自發性發起的活動，並未接受任何外界捐款。

▲國際佛光會已申請捐贈20至50萬劑嬌生疫苗。（圖／翻攝自Facebook／國際佛光會中華總會）

趙怡指出，先前國際佛光會就有針對醫護人員的防護衣、口罩進行過募款活動，而這次採購疫苗是海外會員自發性取得通路，加上國際佛光會屬於公益團體性質、在全球擁有上百萬會員，取得疫苗相對容易，所以希望能藉由這個機會，保護台灣在第一線抗疫人員。

趙怡表示，他不清楚疫苗實際價格，但每年的善款都有相關預算，今年會節省部分活動支出，以及動用會內成員的捐款，不會另外對民眾進行募款。他透露，星雲法師也對這次疫情表達關懷，目前該會與歐洲藥廠有連繫，期盼未來能取得更多疫苗，幫助台灣對抗疫情。

▲嬌生疫苗。（圖／路透）

另外，國際佛光會中華總會秘書長覺培法師也向《ETtoday新聞雲》透露，今年5月疫情爆發後，會內就開始籌措購買疫苗一事，主要是海外會員自發性發起，「目前公文都已送至衛福部，就等申請通過後，再由中央流行疫情指揮中心視實際情況運用。」

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