竹科將成首個企業快篩指引站？指揮中心：要做員工隔離安置規畫

▲指揮中心記者會指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

本土疫情持續延燒！許多企業紛紛喊話希望能自行在企業當中進行快篩，日前也傳出經濟部將以竹科作為第一個快篩指引地點，對此，指揮中心回應，目前的快篩採檢仍須醫事人員擔任，另外也要注意企業是否有針對員工作隔離安置的準備企劃，經濟部將會依據指引將計畫報呈指揮中心。

指揮中心發言人莊人祥表示，在企業指引的部分，目前台灣依舊是規定採檢必須由醫事人員來進行，且若是快篩陽性的話，企業也要準備員工的分區隔離安置規劃，另外還要針對快篩陽性個案去做通報採檢確認是不是核酸檢測也是陽性，這些通通都要依照流程來走，所以企業當然需要了解他們的快篩目的是為了一般健康監測還是要全面篩檢，對此經濟部將會根據指引提報一個計畫送到指揮中心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

近期國內疫情升溫，警方發現網路上有不肖人士販售「新冠病毒快篩試劑」，對此，副指揮官陳宗彥於今（28）日上午場記者會表示，此假訊息已違反醫療器材管理法，目前警方已進行偵辦，也提醒民眾請勿購買檢測，除了有效性及檢測結果正確性無法確認之外，還可能危害健康。

指揮中心指出，新冠病毒檢驗試劑是第三級醫療器材，依據「醫療器材管理法」規定，只有醫療器材商及藥局可以販賣，且國內並未開放可使用通訊方式在網路、電話、社群媒體等販售。