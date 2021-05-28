一張表看19例死亡！2人到院前死、60多歲男確診當日離世

記者張乃文／台北報導

新冠本土疫情延燒，5/11至5/27已累積5488例確診、47人死亡。中央流行疫情指揮中心今（28）日再公布新增297例新增個案與258例校正回歸，確診個案中新增19例死亡；另有2例境外移入。而指揮中心也公布19死的詳細情況，其中有12例皆患有慢性病史，年齡分布40多歲至80多歲。

▲指揮中心指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）

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▲指揮中心公布19例死亡詳情。（圖／指揮中心提供，點圖可放大）

指揮中心說明，今日新增19例死亡個案（案1800、2127、2393、2654、2813、3337、3341、4194、4366、4578、4582、5029、5170、5338、5409、6125、6399、6530、6824），共計為男性14位、女性5位，年齡介於40多歲至80多歲，發病日介於5月10日至5月24日，確診日介於5月17日至5月28日，死亡日期介於5月21日至5月27日。

在19例死亡個案中，最年輕為40多歲、最年長者80多歲，有12例患有慢性病史，包括高血壓、糖尿病、高血脂及腎臟病等，且有9例是死亡後才確診。其中，一名患有糖尿病的60多歲男性在確診當日離世；更有2例在到院前死亡；1名70多歲女性則是在確診隔天死亡。

指揮中心公布的詳情中，19例個案裡有3位無症狀死亡患者，其中，案5409為80多歲男性，有高血壓、心臟病及腎臟病，但在死亡後才確診；而案5170在篩檢時沒有症狀，目前還在調查是否有慢性病史，同樣是在24日死亡、25日確診；另案6399為80多歲女性，21日曾因其他原因就醫，但屬於無症狀患者，21日發病死亡後，27日才確診。