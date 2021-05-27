影／病亡數升、醫療量能已崩潰！　專家籲2件事應超前部署

新聞節目中心／綜合報導

國內疫情蔓延，重災區雙北傳出醫療量能瀕臨崩潰。對此，中華民國防疫學會理事長王任賢27日在ETtoday《雲端最前線》節目中指出，如今累計確診死亡共46例，很多都是「到院前死亡」，而身為重症，在通報、輕症到重症的過程中都無法住院，連過世都不在醫院，「所以ICU已經不夠了，這已經到了崩潰，不能只叫做緊張，應該照著『崩潰』去處理」。

王任賢指出，現在碰到一個新冠確診病患，處置有「北患南送」，送到其他隔離病房，以及送到集中檢疫所、加強版集中檢疫所，甚至有些在家居家隔離，但這個當然不夠，「他應該要住在醫院、隔離病房，且對於重症者，一定要住到ICU並且置管！」

王任賢進一步說，這波疫情約有5千個通報病例，若以2%死亡率來算，大概是100人，近期數據則顯示有46個死亡病例，「剩下50幾個到哪去？沒報出來！」且更誇張的是，這46人中很多都是到院前死亡，中間經過通報、輕症到重症，他都無法住院，過世還是不能在醫院，「所以ICU已經不夠，這已經到了崩潰，不能只叫做緊張，要照著崩潰去處理」。

對於中央緊急啟動「北患南送」，王任賢也說，若這樣稱還能調度「就錯了！」，因為有很多病人已在集中檢疫所，「集中檢疫所是不對的，病人應該送到輕症醫院」。他強調，已確診者就一定要在醫療院所，哪怕僅是臨時、任務編組的輕症醫院。

至於台北市長柯文哲提出確診者「2人塞一室」，是否能緩解醫療壓力？王任賢回「這個可以」，另根據SARS經驗，台灣人其實很怕傳染病，遇上SARS就有30%民眾就不看病了，「所以我們有30%是多餘醫療」，這就給政府一個很好的參考，往後可徵調正常醫療的30%而不影響到醫院，現在看來還有20%空間，「所以現在如果趕緊做，接下來要做的就是輕症醫院」。

「看這個防疫的態勢，基本上下不來」王任賢說，目前案例都在3至4百、5至6百，可說是微幅上升，校正回歸後也是一樣狀況、沒有陡上，「但問題是所有病例都在雙北，其他縣市還沒爆，所以一定要再超前部署」。

▼雙北傳出醫療量能瀕臨崩潰。（示意圖／取自Pixabay）



「我看到我們的介入政策後，對這波疫情不太樂觀！」王任賢還提及，那疫情要緩解，一定要看介入政策，但目前兩個最重要的介入政策「我看來都不是很到位」。

首先是「清零篩查」，王任賢表示，目前的篩查仍不夠，我們將萬華匡為熱區後，「有沒有都篩？沒有啊！有沒有萬華人都管束到？沒有啊！」很多地方都從這裡散出去，所以若匡列了卻不做接續動作，就就沒輒。

再來是「社區警戒」，王任賢直言，中央將警戒自二級升到三級「有差嗎？」，執行其實沒到位。他認為，三級、四級社區警戒都是政治宣示意義份量重於實際幹活，而限制下去對疫情影響不大，對經濟的影響可就大了，「所以我估計他可能會早點解除，照理講到三級、四級，一定要等疫情完全下去、和緩才會解，但我估計他可能在疫情稍為有動靜，就會解了」。

《雲端最前線第1034集完整節目FB》

《雲端最前線第1034集完整節目Youtube》﻿