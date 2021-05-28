墨爾本封城扯台灣！　苦苓酸：「見笑轉生氣」的人不少

▲澳洲墨爾本27日四度宣布「封城7天」。（圖／路透）

實習記者高琳景／綜合報導

澳洲墨爾本昨（27）日宣布封城維多利亞州政府官網聲明竟寫道，「我們已看到其他國家對抗變種病毒失敗，像台灣這樣的地方……」，引發民眾譁然。

知名作家苦苓今（28）日在臉書無奈寫下，「台灣自卑的人還真不少！被外國媒體講幾句就抓狂了。那些國家一天還在好幾千好幾萬的確診，有資格嘲笑我們嗎？」

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苦苓坦言，可憐的是有些台灣人還自己覺得丟臉、見笑轉生氣地回頭罵台灣不好。

▲苦苓在臉書發文直指「他們有資格嘲笑我們嗎？」（資料照／記者黃克翔攝）

不少網友看到文章後，直呼「愈自卑的人愈在意別人的看法」、「我也覺得很好笑，第四次封城的國家有什麼好拿來比的」、「對啊，法國從30幾萬降到2萬就覺得很開心」、「好跟不好大家都有自知，不是在鍵盤上打幾個字就覺得好棒棒」、「一堆人指著別人罵自己，身在福中不知福」。

維州於27日宣布將實施7天居家令，民眾只有在從事必要工作、就醫、購買生活用品和接種疫苗時才能外出。然而，在封城聲明稿中竟特別強調「儘管現在都還能找到感染源，但變種病毒傳播立即強，我們也看到周遭其他國家的慘況，例如台灣從零確診到近日本土大爆炸。」