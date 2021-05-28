單日13死創新高！陳時中嘆「確診沒降」　柯文哲曝趨緩時間點

▲衛福部長陳時中、台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨（27）日公布，國內新增401例的本土個案，另外還有校正回歸266例，死亡個13例，創下單日新高。針對疫情發展，指揮官陳時中昨在記者會上狂嘆氣，稱確診個案看起來沒有往下降的趨勢；台北市長柯文哲則認為，若維持現在的抗疫強度，「要看到確診下降，大概兩週後」。

全國三級警戒延長至6月14日，民眾高度關注疫情何時趨緩。中央流行疫情指揮中心昨召開記者會，陳時中表示，本土案例新增13例的死亡，這當中有9人具有慢性病史、10人有萬華區活動史，有2人都是在集中檢疫所死亡，還有1名女性才40多歲，沒有慢性病，曾經和確診者接觸過，在防疫旅館裡死亡，是目前死亡個案當中最年輕的。

陳時中指出，校正回歸之後，還是以5月17日為最高，以27日的案例數來比較的話，「（疫情）就比較沒有再往下的趨勢」。

台北市政府27日召開防疫記者會，針對疫情發展，市長柯文哲表示，「我估計若大家合作，要看到確診下降，大概兩週後。」

柯文哲表示，若以趨勢來看，把校正回歸加回去，發現感染人數是平穩的，這表示在民眾自動自發封城下，確診案例沒有像印度或是歐美國家疫情剛爆發時那樣「爆上去」。

柯文哲指出，雖然確診數量沒有如大家內心期望減少，但在嚴格管制下，每日確診數有得到控制，這兩週對他來講也是很累，5月18日才全國停課，要看出效果還要兩週後，也呼籲市民朋友要撐住，如果防疫措施不嚴格，感染數會飆升。

▼指揮中心公布確診校正回歸情形。（圖／指揮中心提供）