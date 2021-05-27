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台東增4確診！「超模糊」足跡公布　民眾慌了：有看沒懂

▲▼台東。（圖／翻攝自饒慶鈴臉書）

▲台東縣長饒慶鈴。（圖／翻攝自饒慶鈴臉書）

記者陳雕文／台東報導

疫情持續延燒，全台已無淨土！台東今天新增4人確診，累計7人確診，其中2人曾參與太麻里新居落成宴，但其他活動區域、地點都交代不清，台東縣長饒慶鈴說，有些確診者說詞反覆、有的則會選擇性保留足跡，讓疫調難度增加；民眾看到足跡表示，「疫調人員辛苦了，但這個足跡圖真的有看沒懂」。

▲▼台東。（圖／翻攝自饒慶鈴臉書）

▲確診者關係圖。（圖／翻攝自饒慶鈴臉書）

據了解，27日新增個案6554（60多歲女性、金峰鄉民）與案6367（60多歲女性、太麻里鄉民）主要足跡為5/15林家小館餐宴，5/16參加新居落成聚會；案6366 （80多歲男性、太麻里鄉民）因年紀太大說詞反覆，足跡難查；案6368 （50多歲男性、卑南鄉民）目前提供資料為5/13-14開車北上住宿親戚家，14-23日足跡大多為住家及果園間往返，5/23接獲通知親戚確診。

民眾感謝疫調人員辛苦追查，但對於目前公布的足跡圖仍有疑問，舉例，「請問可以公布是卑南鄉的哪裡嗎？卑南鄉很大耶…現在就算知道了也不知如何防範」、「疫調人員真的辛苦了！但公布出來的疫調一般人看不懂，完全無法知道自己足跡有無重疊啊！連哪鄉鎮都看不出來，沒有任何意義，請麻煩再修正一下」、「地點是不是該說一下阿...去朋友家、去果園、去喪家、去親戚家？是在哪裡？公布地點讓大家少過去也是種防疫啊！」

▼台東確診者足跡，民眾質疑「疫調辛苦了，但有看沒懂」，以下同。（圖／翻攝自饒慶鈴臉書）

▲▼台東。（圖／翻攝自饒慶鈴臉書）

饒慶鈴表示，其實從2級警戒開始，就已經規劃385個點每天進行消毒，政府始終重視防疫，請民眾不用過分擔心，至於部分確診者說詞反覆，可能選擇性地說出足跡，或是真的忘記了，因此疫調上有困難，但目前的醫療量能是足夠的；有參加林家小館的活動者都已經居家隔離，至於太麻里鄉跟金豐鄉也有做大規模化學兵消毒。

▲▼台東。（圖／翻攝自饒慶鈴臉書）

還有民眾質疑，太麻里鄉跟金豐鄉是否該禁止進出？饒慶鈴呼籲，「最好的方式不是禁止人的進入，而是要禁止病毒進入，所以大家都該把口罩戴好戴滿」。也有網友跳出來解釋，「其實不用公布地點的細節，若能遵守防疫原則，盡量不要出門，不要室內群聚、多洗手、勤戴口罩，根本就不會被感染」。

▲▼台東。（圖／翻攝自饒慶鈴臉書）

▲▼台東。（圖／翻攝自饒慶鈴臉書）

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