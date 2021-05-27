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彰化無罩伯被攔…反嗆「罰10萬也沒關係」　警幫他圓夢了

一名男子遭警察攔下勸導，卻惱怒嗆「罰10萬也沒關係」。（警方提供）

圖文／鏡週刊

國內疫情嚴峻，全國三級警戒延長至6月14日，規定只要出門就必須戴口罩，彰化縣截至25日已針對勸導不聽未配戴口罩的4人開單告發，並移送彰化縣衛生局裁處，最重將開罰1.5萬。經勸導不聽且態度惡劣被開單的民眾，包含一名男子嗆「罰10萬也沒關係」，還有一名則是惱怒咆哮還作勢揮拳。

彰化縣警局指出，從本月中旬至昨（26日）起已勸導2,002件民眾未戴口罩，大部分民眾都會依規定戴上口罩，但有4位民眾經勸導後仍不戴口罩，遭員警開單告發移送衛生局裁處，將面臨3,000元至1萬5,000元罰鍰。彰化縣警局強調，中央流行疫情指揮中心已明令即日起只要民眾未戴口罩，就不再勸導直接開單告發，提醒民眾外出就要戴口罩。

針對4件告發單，彰化縣警局指出，民生路派出所警員22日於三民市場宣導戴口罩，發現1名攤商將口罩拉至下巴，上前勸導時攤販一度配合，孰料警員離開後繞一圈再回到現場，又發現該名攤商又將口罩拉到下巴，因此警員以不遵守防疫規定立即開單告發。當日民生路派出所接獲報案，指彰化火車站前廣場一名男子未配戴口罩，警員到場勸導並給予一片口罩，豈料不久後再接獲報案指同一名男子未戴口罩，警員到場後不再勸導直接開單告發。

一名攤商將口罩拉到下巴被警方勸導，一度乖乖戴口罩但事後又將口罩拉下。（警方提供）

彰化縣警局表示，警員22日巡邏行經埔心鄉員鹿路時，發現一名未戴口罩的男子在騎腳踏車，因此上前盤查並勸導，不料該男子不聽勸，還態度惡劣嗆警「罰10萬也沒關係」，警方傻眼「怎麼會有這種要求」，如該男子所願當場開單；警員25日凌晨巡邏行經二林鎮斗苑路與大成路口時，發現一名男子未戴口罩依規定上前勸導，但該男子惱羞成怒不僅大聲咆哮，還作勢對警察揮拳，更拒絕出示身分相關資訊，警方依規定告發且依違反《社會秩序維護法》辦理。


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