賴清德曾與確診者在同飯店用餐　總統府：單獨包廂且動線皆有管控

▲副總統賴清德。（資料照／記者黃克翔攝）



記者陶本和／台北報導

有媒體報導指稱，副總統賴清德在5月4日曾與指揮中心公布確診案1201在同一空間吃飯，甚至與確診者擦肩而過。對此，總統府發言人張惇涵27日表示，經確認賴清德當天是單獨包廂用餐，且動線與電梯都有維安人員管控，不會有擦身而過的狀況。

日前，總統府證實，總統蔡英文官邸中，一位幫忙照顧退役工作犬的志工主動通報確診；該位志工是在5月11日上午進入官邸工作，也並未進入總統寓所內。

此外，有媒體報導指出，賴清德在5月4日晚間，曾到台北福華飯店用餐，跟指揮中心所公布的案1201在同一地方吃飯，其隨扈在包廂外，一度與確診者擦肩而過。

對此，張惇涵表示，經確認，賴副總統5月4日有在福華飯店用餐，但是在單獨的包廂用餐；並且，副總統的動線與電梯，也都有維安人員單獨管控，不會有所謂擦身而過的問題。至於中央流行疫情指揮中心的通報機制，有其標準程序，也必須依照指揮中心的科學專業程序進行。

張惇涵說，醫療團隊都有密切掌握賴副總統的健康狀況，賴副總統健康良好，請國人朋友放心。他強調，中央流行疫情指揮中心的通報機制，有其標準程序，也必須依照指揮中心的科學專業程序進行。

至於案1201，為本國籍40多歲女性，是案1187同住家人；而案1187為本國籍40多歲男性，為某航空公司機師，今年4月20日至4月22日曾執勤至美國，4月25日進行機師專案採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性，5月2日曾與案1183搭乘同一部車至公司。