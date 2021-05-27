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大馬確診率已超越印度！每天100萬人中就有205染疫　有可能垂直激增

▲▼馬來西亞封城。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬來西亞自疫情爆發以來，已多次收緊防疫措施，卻不見明顯成效。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

自今年4月以來，印度在第2波的致命性疫情中遭受重創，每日新增數十萬的確診病例，讓該國屢屢突破全球單日最高確診數，連帶讓人們生活在水深火熱之中。然而，英國牛津大學的「用数据看世界」（OWID）統計網站最近卻指出，馬來西亞目前的每日新增確診病例正急速攀升，甚至在比例上有超越印度的趨勢。

▲▼馬來西亞新冠確診數與印度對比。（圖／翻攝自OWID數據網站）

▲馬來西亞每100萬人中的新冠確診數已超越印度。（圖／翻攝自OWID數據網站）

據CNBC報導，馬來西亞的人口數量約為3200萬，這個數目遠低於印度的14億人，不過據OWID數據顯示，馬來西亞自23日以來的新增確診比例，已連續7天超越印度。據馬來西亞25日公佈的數據顯示，馬來西亞在過去7天內，每100萬人中就有205.1人染疫，而印度僅為150.4人

當然，報導並未否認印度的數據可能因缺乏檢測而被嚴重低估，但在疫情爆發的過去1年來，馬來西亞已不止一次染疫人數高於印度。據OWID數據顯示，馬來西亞在去年的11月15日至今年3月27日，每天在100萬人中的新增病例數，都高於印度。

▲▼馬來西亞新冠確診數。（圖／翻攝自OWID數據網站）

▲馬來西亞近1年來每7日的新冠平均確診數。（圖／翻攝自OWID數據網站）

馬來西亞政府自2020年來，已多次實施封鎖政策，並收緊防疫限制，不過這一切仍無法抵擋馬來西亞直線上升的每日確診病例數。在第一次的全面封鎖後，該國更宣布不再進行封城措施。

大馬衛生總幹事諾希山（Noor Hisham Abdullah）25日在推特表示，該國每天的新冠病例「呈指數級增長」，並可能引發「垂直激增」，因此「我們需要做最壞的打算，好好待在家裡，努力打破病毒傳播鏈」。

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