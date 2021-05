大馬確診率已超越印度！每天100萬人中就有205染疫　有可能垂直激增

▲馬來西亞自疫情爆發以來,已多次收緊防疫措施,卻不見明顯成效。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

自今年4月以來,印度在第2波的致命性疫情中遭受重創,每日新增數十萬的確診病例,讓該國屢屢突破全球單日最高確診數,連帶讓人們生活在水深火熱之中。然而,英國牛津大學的「用数据看世界」(OWID)統計網站最近卻指出,馬來西亞目前的每日新增確診病例正急速攀升,甚至在比例上有超越印度的趨勢。

▲馬來西亞每100萬人中的新冠確診數已超越印度。(圖/翻攝自OWID數據網站)

據CNBC報導,馬來西亞的人口數量約為3200萬,這個數目遠低於印度的14億人,不過據OWID數據顯示,馬來西亞自23日以來的新增確診比例,已連續7天超越印度。據馬來西亞25日公佈的數據顯示,馬來西亞在過去7天內,每100萬人中就有205.1人染疫,而印度僅為150.4人

當然,報導並未否認印度的數據可能因缺乏檢測而被嚴重低估,但在疫情爆發的過去1年來,馬來西亞已不止一次染疫人數高於印度。據OWID數據顯示,馬來西亞在去年的11月15日至今年3月27日,每天在100萬人中的新增病例數,都高於印度。

▲馬來西亞近1年來每7日的新冠平均確診數。(圖/翻攝自OWID數據網站)

馬來西亞政府自2020年來,已多次實施封鎖政策,並收緊防疫限制,不過這一切仍無法抵擋馬來西亞直線上升的每日確診病例數。在第一次的全面封鎖後,該國更宣布不再進行封城措施。

Our daily Covid-19 cases are following an exponential trend as shown by the graph below. The rise of cases started from 1 April 2021 & could trigger a vertical surge. We need to prepare for the worst. Pl help us to stay at home. Only together we can break the chain of infection. pic.twitter.com/zMSoNEt4bf