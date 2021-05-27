快訊／新北證實經發局2員工確診　連夜消毒、啟動居家辦公

▲侯友宜應變記者會。（圖／ETtoday直播）
記者楊蕓／新北報導
新北市經發局2人確診。對此，經發局27日說明，第一時間已連夜消毒，也啟動居家辦公措施，目前篩檢結果尚未全部確認，後續會依市府疫情防治人士分流規定辦理。
新北市27日新增177例，新北市長侯友宜召開記者會表示，決戰最重要的三個關鍵，就是低度活動、搶救重症、施打疫苗。針對醫療量能，侯友宜表示，新北市有1043個專責病床，目前為止已清空8成5，達到892床，今天再趕工增加專責收治ICU的病床，共有67間。
▲侯友宜應變記者會。（圖／ETtoday直播）
記者楊蕓／新北報導
新北市經發局2人確診。對此，經發局27日說明，第一時間已連夜消毒，也啟動居家辦公措施，目前篩檢結果尚未全部確認，後續會依市府疫情防治人士分流規定辦理。
新北市27日新增177例，新北市長侯友宜召開記者會表示，決戰最重要的三個關鍵，就是低度活動、搶救重症、施打疫苗。針對醫療量能，侯友宜表示，新北市有1043個專責病床，目前為止已清空8成5，達到892床，今天再趕工增加專責收治ICU的病床，共有67間。
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