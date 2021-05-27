快訊／新北證實經發局2員工確診　連夜消毒、啟動居家辦公

很多人就算想買雙北的房子，但一看房價，也只能嘆一口氣、搖搖頭放棄這個念頭。就有一位網友日前在PTT的home-sale板上發文，說台中友人就是看了台北房價而死心，前陣子回台中的時候，發現車站附近變化有點大，包括車站周圍似乎有很多規畫，後站也多了個糖廠湖濱，便想請益「回台中買房是否比較好？」