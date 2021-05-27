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抗疫宅經濟爆發！網購蔬果夯、科技防疫小物賣翻

▲▼蔬菜,蔬果。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲疫情升溫，網購商機銷量暴增。（圖／取自免費圖庫Pixabay）


邱筱茜／綜合報導

台灣本土疫情延燒，全國警戒第三級時間延長至6/14，全台學校停課，許多餐廳市場也都暫停營業，大多數的人避免外出群聚，改用線上購物，不只上網買菜夯，還有防疫小物也賣翻，間接帶動網購業者業績翻倍成。

東森購物ETmall旗下生鮮電商，主打新鮮蔬果「熊媽媽買菜網」，防疫期間，為了讓民眾方便採買，推出「宅安心鮮食箱」，像是蔬果箱499元，內含葉菜4包、花果菜2包、根莖菜3包、水果2種、洗選蛋10入，還有人氣海陸食材一整組賣599元，自疫情爆發以來，站上生鮮蔬果類訂單暴增，業績成長達6倍。

▲▼熊媽媽買菜 。（圖／翻攝熊媽媽買菜網）
▲▼熊媽媽買菜網推出「宅安心鮮食箱」，共有6種組合可選。（圖／翻攝自熊媽媽買菜網）
▲熊媽媽買菜網 。（圖／翻攝熊媽媽買菜網 ）

零時政府宣言g0v徵求網友與買菜高手一同製作「宅在家買菜共筆」，網友們共同協助整理了表單，分為「當日可到生鮮」、「蔬菜箱」與「線上生鮮採買」等，如果缺貨售光，則有相關備註提醒，上面可以清楚看到各家平台業者配送限制還有物品，各種蔬菜袋、輕食組合、養生料理通通都可以找得到，甚至網友們還可以在上面分享購買心得。

▲▼宅在家 。（圖／翻攝宅在家）
▲「宅在家買菜共筆」表單，讓民眾不用出門，也能方便採買生鮮蔬果。（圖／翻攝自g0v 宅在家買菜共筆表單）。


網購很夯的還有消毒清潔用品，除了基本的酒精外，隨身、居家清潔產品，也成為防疫必買重點，另外，主打科技清潔的用品也相當受到消費者青睞，像是可用來消毒口罩以及手機多功能紫外線消毒盒、透過USB充電隨手攜帶的UV迷你殺菌機（消毒個人用品、如鍵盤、餐具、交通大眾工具手把等），單週銷量創下翻倍業績。
 

▲▼ 迷你UV 。（圖／翻攝東森購物） ▲▼ 迷你殺菌 。（圖／翻攝東森購物）
▲迷你UV殺菌機，外型輕巧，連結上手機充電孔，就可以開始殺菌。(圖／翻攝東森購物網站）

便攜式防疫消毒燈，口罩消毒殺菌只需3分鐘LED紫外線消毒黑科技，口罩殺菌只需要3分鐘，折疊攜帶方便，另外，UVC紫外線殺菌消毒盒，插座充電就可以使用，適用手機口罩殺菌。
 

▲▼ 口罩消毒燈罩 。（圖／翻攝東森購物）
▲便攜紫外線消毒燈罩。(圖／翻攝東森購物網站)


▲▼紫外線消毒盒。（圖／翻攝東森購物） ▲▼ 手持紫外線 。（圖／翻攝東森購物）
▲（圖左）UVC紫外線殺菌消毒盒、（圖右）便攜式手持紫外線殺菌棒手機口罩殺菌盒。(圖／翻攝東森購物網站)

除了3C防疫產品，一些日常用品也受到歡迎，像是防單導電銅箔膠帶，研究指出，病毒在銅製品表面存活時間短，將銅箔膠帶貼在大眾常接觸的面積，包括各種門把、電梯按鈕、公司按鈕、電燈開關等等，可降低病毒存活率。

 ▲可防疫單導電銅箔膠帶。（圖／翻攝生活市集）
▲可防疫單導電銅箔膠帶。（圖／翻攝自生活市集網站）

許多場所出入，都需要實聯制，文青風防疫噴霧按鍵筆，不只可以當筆使用，筆管可以裝入酒精，當噴霧容器，隨時可拿出來消毒，隨身攜帶，非常方便。

▲文青風防疫噴霧按鍵筆。（圖／翻攝生活市集網站） ▲文青風防疫噴霧按鍵筆。（圖／翻攝生活市集網站）
▲文青風防疫噴霧按鍵筆，也是近期相當受歡迎的防疫小物。（圖／翻攝自生活市集網站）



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關鍵字：

網購蔬果防疫消毒3C

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