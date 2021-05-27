「保留有限資源」重症患者不插管？　陳時中：專業判定該插就要插

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎本土疫情嚴重，重症患者劇增，衝擊台灣醫療量能。近日有地方醫師詢問「如果要保留有限的醫療資源給比較有機會治療的患者，因此不幫重症患者插管，是否會有相關法律責任？」陳時中則直言「這樣的問法，容易讓人誤會，插管是專業醫師判定，該插就要插。」

張上淳今表示，目前新冠肺炎本土疫情確診者中，有139位重症患者插管，2位使用葉克膜。連台灣龍頭醫院台大都發出醫療緊繃求救訊息，陳時中更曾坦言「現在台灣醫療量能非常緊張。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

近日也有地方醫師詢問如果要在有限資源下，給予比較有機會治療的患者治療，而決定不幫嚴重的重症患者插管，是否會有相關法律責任？陳時中表示，插管是專業判定問題，有時這樣問法，會有人誤會病人想插管或家屬想插管，醫生要不要插？但插管是醫師專業判定，專業判定該插就要插。

張上淳也補充，的確這段時間，有幾位年紀非常大，又有很多其他併發狀況或是本來潛伏疾病，整體身體狀況不是很好，但通常都是家屬決定不進行插管並簽署同意書，醫療單位就有可能不進行插管。他也坦言「過去確實有幾位過世患者，是因為這樣的狀況沒有進行插管。」