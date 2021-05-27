雙北醫療量能緊繃！400人北患南送　陳宗彥：疫情應全國一起承擔

記者張乃文／台北報導

國內出現新冠本土社區疫情，近日每天新增確診超過300例，疫情較為嚴重的雙北地區醫療量能吃緊，甚至得啟動北患南送機制。不僅台大醫院院長吳明賢昨（26）日發出呼救、據新北市衛生局統計，ICU加護病房也已全滿。面對雙北醫療量能逼近崩潰，副指揮官陳宗彥表示，各網區醫療量能都有跟各縣市充分合作，疫情應是全國一起承擔，沒有人可以置身事外。

▲指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

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根據中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳今（26）日最新公布數據，全台共有378名嚴重肺炎患者，152人為接近呼吸衰竭或呼吸衰竭；使用呼吸器人數從昨天99人增至101人，使用葉克膜人數維持2人。

衛生福利部傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬受訪時也提到北患南送的情況，目前台中及中部各縣市共收治超過400人，包含輕、重症患者，其中，重症患者為20多人。雖然中南部仍會持續支援北部醫院量能，但醫師坦言，假如情況繼續下去，他估計「一個禮拜」就會達到緊繃。

陳宗彥則說明，各網區的醫療量能都會有跟各縣市充分合作，在全國防疫會議上，各縣市都認為疫情是全國必須一起承擔，無法置身事外，所以醫療資源當然是全國一起來支持。