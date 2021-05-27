有工寮可以休息！他曝工地實況「不必躲著吃飯」：拍照公審很無聊

▲示意圖。（示意圖／Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

防疫期間在外必須配戴好口罩，室內禁止群聚，但這也讓許多在戶外揮灑汗水的勞工非常苦惱，吃飯時只能摘下口罩蹲路邊，還得擔心被民眾檢舉。一名工作十幾年的工人卻認為，工地結構只要蓋個兩三層，多的是可以吃飯休息的空間，基本上也都會跟營地討工寮，不需要苦情的蹲在路邊吃便當。

一名工人在臉書「爆廢公社」發文，在工地做事幾年了，這幾天看到很多人討論，工人沒地方可以吃飯休息，只能蹲在路邊吃便當，他感到很困惑，「工地結構只要蓋個兩三層，多的是地方給你休息吃飯 ，何況每個工種都會向營造討地方做工寮，用不著搞得自己這麼苦情 」。

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對於拍照PO文公審的人，他表示，這樣只會降低自己的智慧，無法想像這些人生活多無趣，需要靠做這些事情來取得關注，「如果今天我騎車時口罩拉繩斷了，就在我停下車更換口罩那一剎那被拍照，放到網路公審，請問是誰的問題？」每個人都有自己的難處，希望可以多一些體諒，世界會變得更美好。

▲工地多半會搭建工寮，讓工人們休息用。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

對此，網友們表示，「每個行業都有累的一面，不要只看人家喝湯吃肉，都沒看到被挨揍的時候」、「魔人無所不在。所以有些人被檢舉的莫名其妙」、「看過送貨司機停在小巷內吃午餐，看到我騎車經過馬上把口罩戴好，各行各業都有無奈的時候，體諒一下很難嗎」、「你沒做過外面非建築體的工地就別亂說話」。

對在外工作者吃飯休息一事，指揮官陳時中昨（26）日在記者會上表示，像是外送員整天都在外面跑，不一定每個人都有車子可以吃飯，因此開放可以在空曠地方，且遵守社交距離的前提下摘下口罩飲食，經查獲也不會開罰。