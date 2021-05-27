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柯文哲不捨醫護「沒打疫苗賭命上戰場」　怒槓中央：疫苗何時來？

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，淪為重災區的台北市，本土確診個案逼近2千人，拖垮醫療量能。儘管中央已表示會再加配2萬2千劑，但仍遠不足以應付北市需求；面對迫在眉睫的疫苗危機，市長柯文哲26日火力四射，質問中央疫苗時程表，若要撐到8月等國產疫苗，會死傷慘重，火大嗆中央，「不要在辦公室看數字，而是下到第一線，實際到病房看實際狀況」。

▲▼柯文哲、黃珊珊、台北市衛生局長黃世傑主持26日北市防疫記者會。（圖／北市府提供）

▲柯文哲為了疫苗一事怒槓中央。（圖／北市府提供）

柯文哲26日表示，目前的狀況要撐到8月，「撐不下去，會死傷慘重」，表態應進口「上海復星醫藥」代理的德國BNT輝瑞疫苗，緩解迫切的疫苗需求。市府發言人陳智菡也說，接下來中央分配給北市2.2萬劑，但北市的需求量要3.4劑才夠，疫苗短缺嚴重，中央不要玩弄文字與數字遊戲。

在防疫記者會上，柯文哲也批評，做政策不是說坐在辦公室看數字，而是下到第一線，實際到病房、站在急診處外或到防疫專責病房外，「你就問護理師，裡面有多少人？」

柯文哲說，現在防疫專責病房、加護病房差不多都裝滿了，那就知道這是問題；還有，每天確診人數不論校正回歸，從幾天前都是爆好幾百，這數字短期內只會增加不會減少，所以不用看數字，到現場去看就知道，「昨天去醫院看，就看到有人被抬出去，這是很現實問題」。

▲▼新冠肺炎 社區快篩站 採樣 檢驗。（圖／記者屠惠剛攝）

▲新冠肺炎疫情延燒，基層醫療需求大增，突顯疫苗不足的問題。（圖／記者屠惠剛攝）

面對購買疫苗問題，柯文哲坦言，台灣不可能打太多種疫苗，且疫苗數量跟價錢有關，種類太多數量小、成本高，整個行政上的流程變很複雜。但柯也說，中央已經拖太久，到底時程表是什麼？

他也點名蘇貞昌，指「凡走過必留下痕跡」，蘇貞昌去年曾說今年疫苗會來，但現在幾月了？蔡總統也說買了3000萬劑疫苗，但重點是何時會來？中央應該要趕快說明，讓大家心裡有底，言在醫院滿床、救護車跑來跑去，看死亡人數就很清楚，所以疫苗到底何時來？不要只講空泛的數字。

▲新冠肺炎疫情加劇，板橋增設機動篩檢站。（圖／記者林敬旻攝）

▲為了圍堵新冠肺炎，雙北增設篩檢站。（圖／記者林敬旻攝）

而面對AIT處長酈英傑表態，美國不急於向台灣發送新冠疫苗，柯文哲也批評，要跟印度比起來，那台灣現在死亡人數才要開始而已；他表示，作為台北市長，很不願意對另外一個國家的大使講的話去批評，「但是萊豬也吃了、軍火也買了，所以嘞？」

柯文哲說，對美國來講，他們有優先順序，就算有疫苗，一定是先打國內；且國內打完後，不見得會先給台灣，美國還有優先順序。

▲▼新冠肺炎 社區快篩站 採樣 檢驗。（圖／記者屠惠剛攝）

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