快訊／林瑋豐深夜聲明：我沒自導自演疾管家事件　支持檢警偵辦

▲林瑋豐日前爆出在PTT反串事件。（圖／翻攝PTT）



記者陶本和／台北報導

針對近日PTT上的「反串事件」，網友林瑋豐26日深夜再次發出聲明，對於「林瑋豐反串主張封鎖疾管家，再自己分享」等自導自演等指控強調，絕非事實，自己是在其他文章反串；而他也支持檢警偵辦網路鼓吹封鎖疾管家案，若司法單位約談，他也會配合。

近日部分媒體報導、政黨與政治人物指控林瑋豐「反串主張封鎖疾管家，再自己分享」、「移花接木」、「自導自演」一事。林瑋豐深夜聲明強調，他「沒有自導自演」疾管家帳號事件。

林瑋豐表示，PTT八卦板在5月24日出現鼓吹封鎖、刪除疾管家LINE帳號的文章，他閱讀後，截圖到私人臉書批評討論。他說，PTT有關疾管家的討論，他沒有任何發文及推文，透過站方紀錄或工具網站可查詢，5月24日當天，在PTT除了上站，根本沒有其他活動紀錄。

對於報導評論、政黨或政治人物，將疾管家事件寫成是他所發動，林瑋豐說，他感到遺憾，更絕非事實，呼籲應查明證據再發言及報導。

另外，對於「移花接木」的指控，林瑋豐強調，個人臉書在4月8日、4月22日、5月24日，曾分享並評論PTT八卦板文章，所有分享內容，都是直接以手機APP截圖，發言ID及時間均保留下來，在PTT上都有留下紀錄，並未偽造，內容更沒有任何一句是本人所發表。

林瑋豐坦言，他只取部分極端貼文就批評，確實不妥，但是對於國民黨5月25日記者會，指稱他移花接木，他無法認同。

至於「反串」一事，林瑋豐重申，是個人自以為有趣，登入唯一僅有的帳號，偶在PTT板面上，以常見的反串哽口吻，留下惡搞推文，「然而與本人批評其他PTT使用者的行為，如此雙重標準，確實相當不妥，本人仍深切反省」。

另外，外界質疑他還有分身帳號的部分，林瑋豐表示，在7年前協助前公司風傳媒張貼新聞違反板規，分身帳號都已被註銷，僅有bj26bj一個帳號，至今年才被八卦板解除水桶，目前未持有其他帳號，他歡迎PTT官方帳號部調查。

最後，對於網路鼓吹封鎖疾管家一案，林瑋豐表示，他支持檢警偵辦清楚，若司法單位調查約談，將配合告知上述內容。他坦然面對責難及司法程序，因為近兩日諸多錯誤報導及評論，盼此聲明以正視聽。

▼國民黨的指控，將林瑋豐在其他文章的反串，與疾管家封鎖事件混為一談。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

