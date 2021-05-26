名嘴：藍營15條教戰守則「不提中國疫苗」　強調大陸代理德製輝瑞

▲名嘴邱明玉爆，國民黨內有15條教戰守則，指導內部不稱「中國疫苗」，而是強調是大陸代理的德國製疫苗。（圖／翻攝新聞面對面）



記者陶本和／台北報導

有關國內近日的「疫苗之亂」，國民黨地方首長鼓吹中央，應接受由上海復星代理的BNT疫苗。對此，名嘴邱明玉26日在政論節目公開爆料，國民黨有一份15條的教戰守則，指出大陸製疫苗連泛藍選民都不敢用，所以千萬不要碰，但說法上只要講大陸代理，統一強調是德製輝瑞疫苗。

台灣本土疫情持續延燒，疫苗供不應求，南投縣長林明溱表示想自行購買上海復星醫藥代理的德國BNT輝瑞疫苗「復必泰」，然而總統蔡英文則隔空表示，疫苗的購買，都必須由中央來統籌。對此，前高雄市長韓國瑜26日晚間號召14位國民黨籍的縣市長，請他們一馬當先，透過自己的努力、人脈，洽購符合安全標準的疫苗。

對於這一波國民黨掀起的「疫苗之亂」，邱明玉26日在電視政論節目上，公開爆料指控，國民黨有15條教戰守則。根據教戰守則，建議黨內同志，不要碰「中國製疫苗」，因為泛藍選民都不敢用，所以千萬不要碰。

不過，守則指出，「輝瑞疫苗」大部分民眾可以接受，即使是大陸代理，民眾只擔心指揮中心阻饒，建議大力推動輝瑞疫苗，風向上民眾想打BNT疫苗。

守則中也表示，現在有陸捐疫苗跟大陸代理德國輝瑞疫苗，建議一定要把兩個區分清楚，避免綠營側翼把兩者混為一談，混肴民眾。

在論述上，守則建議，可以統一講「輝瑞疫苗」，民眾比較知道是什麼，BNT大家比較不懂，只要強調大陸只是代理，強調是德國製疫苗。

邱明玉爆國民黨15條教戰守則：

1.大陸願提供陸製疫苗泛藍選民都不敢用，千萬不要碰

2.輝瑞疫苗大部分民眾可以接受，即使是大陸代理，民眾只擔心指揮中心阻饒，建議可以大力推動輝瑞疫苗，風向上民眾是想打 BNT 疫苗

3.疫苗議題還需要時間聚集更多民眾關注，大部分民眾可能還覺得可以靠大家自律清零病毒。還沒有意識到疫苗是唯一解

4.現在有陸捐疫苗跟大陸代理德國輝瑞疫苗，建議一定要把兩個區分清楚，免得綠營側翼把兩者混為一談，混肴民眾

5.中南部可能會下大雨，建議關注雨情，即時跟民眾分享喜訊，民眾還是很關心下雨

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12.可能停班的言論引起不少怨言，建議停班措施不要新北超前實施

13.建議可以統一講輝瑞疫苗，民眾比較知道是什麼，BNT大家比較不懂

14.輝瑞疫苗大多數民眾是支持的，只要強調大陸只是代理，民眾是歡迎輝瑞疫苗

15.建議強調德國製疫苗