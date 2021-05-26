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屏東男大生「敲門求學」性侵學妹　她崩潰提告：這次不想

▲桃園市張姓男子去年起透過交軟體陸續認識3名未成年少女，私下假藉「按摩治病」，卻趁機摸胸猥褻或性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲吳男假借求學，趁機性侵學妹得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者鄒鎮宇／綜合報導

屏東一名吳姓男大生假借詢問課業為由，進入學妹小美（化名）房間後，不顧對方反對性侵得逞，隨後用衛生紙擦拭離開，讓小美氣得提告。屏東地院判決近日出爐，依強制性交罪判吳男2年有期徒刑，緩刑5年，全案可上訴。

判決書指出，吳男與小美是學長學妹關係，兩人住在同一租屋處的同一層樓。吳男2019年3月18日凌晨2時41分直接進入小美房間，聲稱要詢問課業上的問題，卻走到小美的床旁，不顧對方反抗、以蠻力性侵得逞，結束後拿衛生紙擦拭小美背部就直接離開。

事後，小美哭著跟住在對面的女同學訴苦，並向學校老師告知，在老師跟女同學的陪同下報案。小美指控，她和吳姓學長曾發生過關係，但這次不想，沒想到對方竟然硬上，且吳男知道她有男友，當下大喊「不要、我很痛、不要這樣弄我」，卻還是被性侵得逞。

吳男到案後否認犯行，辯稱小美當下沒有表達抗拒或拒絕的意思，且小美隔天還傳訊息「讚」給他；另外，吳男表示，他和小美平常會聊色，甚至收過小美的裸照，卻無法提供警方相關聊天記錄及檔案。

法官認為，吳男為了一己私慾，不顧小美對於性自主權之決定權，造成小美身心受創，所為實屬可議，但念在吳男事後坦承犯行，又無前科紀錄，也獲得小美原諒，因此依強制性交罪判吳男2年有期徒刑，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並需進行100小時義務勞務及接受法制教育3次，全案可上訴。

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