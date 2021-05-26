泵浦車駕駛生前喊「沒擋！沒擋！」下秒釀4死　女老闆、技師遭求償7位數

▲2017年阮英貴駕駛泵浦車行駛於仰德大道，卻在下山煞車失靈波及民宅釀4死意外，他經搶救仍回天乏術。（圖／資料照）

記者黃宥寧／台北報導

發生在2017年7月19日上午8時許，阮英貴駕駛泵浦車因剎車失靈，衝撞對向車道釀成4死9傷意外。士林地院26日審結，將泵浦車「信詠工程行」負責人陳美蘭及維修技師盧志宏，各依《業務過失致死》等罪，判處4年2月、3年6月。對此傷者及死者家屬共11人也對陳美蘭等人提出刑事附帶民事求償，求償金額達6650萬餘元。

肇事泵浦車駕駛當天由新北市淡水區信詠公司停車場出發，一路開往陽明山永公路工地進行灌漿作業，行經仰德大道三段下坡路段時，失控衝撞民宅。當時何宗益駕駛休旅車（搭載配偶柯真女）遭推撞至對向車道；何宗益及機車騎士翁啟惠、陳羿陵及阮英貴經搶救仍回天乏術；身受重傷的警員陳志豪更釀右小腿截肢，這場不幸意外共波及4間民房、9人受傷及22輛汽機車毀損，現場傷心慘目。

▼阮英貴駕駛信詠工程泵浦車下山時因無煞車衝撞多車多人，釀4死9傷他也在死亡名單內。（圖／記者柳名耕攝）

訴訟經3年多，合議庭認水泥車車輛違規超重，又因駕駛中差速器中央傳動軸因插銷斷裂而脫落，加上手煞車系統早就拆除進而無法用腳踩液壓煞車，3原因釀意外，且依車輛鑑定及勘驗事故車輛差速器等肇事原因，認混凝土泵浦車所屬的信詠工程行負責人陳美蘭、真銓材料行技師盧志宏，2人行為與肇事結果有「常態關聯性」且沒有反常的因果歷程，依業務過失致死罪判刑。

▼信詠工程負責人陳美蘭依業務過失致死判處4年2月。（圖／記者黃宥寧攝）

對此傷者、死者家屬也對陳美蘭父女及盧志宏父子提出刑附民求償：

由於死者陳姓父母與陳美蘭達成和解，則對技師盧志宏各求償454萬2881元、481萬9711元共936萬餘元。

死者何姓家屬及受重傷柯姓妻子則對阮英貴繼承人、副駕駛座江金水、信詠、信協及陳美蘭與盧志宏父子共求償984萬6952元。

翁啟惠的姪兒翁竟期死亡，2名家屬對信詠、陳美蘭、陳木；盧志宏父子，共求償2千萬元。

受重傷的保七總隊第四大隊警員陳志豪，當時正前往上班路程也遭波及，釀左小腿外傷性截肢經手術接回，右小腿複雜性開放性骨折併肌肉撕裂及撕脫傷，術後左腳感覺運動神經完全受損的重傷害，對此並對信詠、陳美蘭父女及盧志宏父子求償1648萬餘元；而他的父母則各求償70萬、30萬元，共1748萬0935元。全數原告11人共對陳美蘭等人共求償近6550萬餘元

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