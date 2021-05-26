老婦跌馬桶無力起身！窘困女廁呼救　孝子報警：快救我媽

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名83歲的王姓婦人到前鎮花市，結果肚子痛上公用廁所，沒想到一時體力不夠，蹲了爬不起來，還跌坐在馬桶，在外頭等待的兒子趕緊打電話求救，最後救護人員爬進廁所把門打開，救出老婦人。

▲高雄一名老婦人跌落蹲式馬桶，警消將人救出 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方接獲通報表示，一名年約83歲的王姓婦人被反鎖在廁所，員警一開始還以為是開玩笑，但到了現場才發現是真的！因為報案人是老太太的兒子，他說自己跟媽媽到花市，媽媽突然覺得腹痛，到附近公廁如廁，但最後體力不支無法獨自站起打開廁所門鎖，還跌坐在蹲式馬桶，在廁外等候許久的兒子發現狀況有異，隨即報案。

▲高雄一名老婦人跌落蹲式馬桶，警消爬進廁所救人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲婦人兒子進去關心 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方與救護人員到場協助，發現老婦意識清楚尚可對話，只是天氣炎熱，加上體力不支，蹲坐在廁所內無法自行起身，救護人員先攀爬進到廁所裡頭，將門開啟，再將老婦攙扶起身，協助送醫。王老太太的兒子說「母親年事已高，行動也不方便，還好警消人員及時趕到，否則後果不堪設想，非常感謝」。

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