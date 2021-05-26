台北市確診分布曝光！文山區「逼近破百」　1張地圖秒懂

▲台北市累計至昨天病例總數地圖。（圖／ETtoday製）



記者黃可昀／綜合報導

今天（26）新增302例本土確診、校正回歸331例，其中新北市佔152例，台北市87例，扣掉今天的數據，從去年（2020年）疫情傳出以來，台北市累計至昨天（5/25）已有1415人確診，有部分區域特別嚴重，屬於疫情熱點。

從北市病例圖可見，自2020年1月1日到2021年5月25日，台北市已有1415人確診，最多病例的地區是萬華區774人，其次為文山區96人、大同區70人、信義區68人、中正區64人、中山區61人、士林區60人、大安區54人、北投區47人、松山區46人、南港區41人，最後是內湖區34人。

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▲柯文哲、黃珊珊26日召開防疫記者會。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）



台北市長柯文哲26日下午開記者會表示，加上校正回歸的案例，今天共有663例、11人死亡，不過這幾天校正回歸的案例都比當日新增還要多，所以這數字已經失去實際意義，「大概還是要看趨勢比較重要」。

柯文哲指出，從趨勢來看，萬華區病例雖然有上升，但並非倍數型上升，而是有踩煞車的曲線，「「所以在萬華地區應該說趨緩，沒有很快繼續上升。」不過他也強調，台北市並非只有萬華是疫區，其他區域同樣有感染風險，「其他11行政區多多少少有上升」。

此外，針對萬華區快篩站出現「陽性率早上比下午高」的狀況，柯文哲回應，因為早上大多都是萬華人來篩檢，下午則是其他行政區的人比較多，所以早上陽性率比較高。他提醒，萬華區快篩陽性率7.4%，這數字仍相當高，代表萬華區存有一定程度的社區感染。