從武則天看職場：根基不夠深的人，最愛養「自己人」

▲職場中越怕位置被動搖的人，越容易先失去人心。（圖／CFP）

文／吳淡如

摘自／時報出版《武則天攻略》

職場裡很多問題，不是出在能力，而是出在恐懼。越怕被取代的人，越容易提前防人。不同意見變成挑戰，有能力的人變成威脅，最後留下來的只剩最聽話的。團隊表面平靜，底下卻是壓抑、猜測，還有沒人敢說出口的真話。說到底，很多看似嚴密的管理，本質上只是害怕。可一個人越被恐懼推著走，越容易把本來可以倚靠的人，一個個逼遠。最後把局面搞亂的，不是對手，是自己心裡那個始終放不下的疑心。武則天就是這樣。

一個人想提防的事，往往是最容易發生。而無論如何恐懼，那念茲在茲的事，終究還是會發生。你可以說這是莫非定律，也可以說，任何害怕的事物，若無法徹底解決，必然帶著讓人忌憚的理由。武則天一生警惕的噩夢：有人來奪她的位，終究還是來了，無論她曾經如何層層設防、自認萬無一失。

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武則天絕對是個未雨綢繆的統治者。為何要對李唐宗室痛下殺手？即便其中不少人與她交情甚厚，她依然不放心。她認為，這些人或許當下沒有謀反之心，卻「可能」在將來有謀反的能力。因此，她選擇以雞蛋裡挑骨頭的方式，將他們逼入死地，她苛刻到沒事找事，讓酷吏羅織罪名，進行殘酷的清洗。

●越怕別人動你的位置，越容易先失人心

在她的統治下，大臣、子孫、與她有姻親關係的家族，只要稍有不慎，就可能成為她手中「殺雞儆猴」的那隻猴。她的誅殺喜怒無常，來自於內心深處無法平息的恐懼。

她畏懼的是「星星之火，可以燎原」，一點微小的反叛苗頭，一旦被縱容，終有一天會鋪天蓋地地燒起來。所以，她只能選擇鐵腕鎮壓，以最徹底的方式根除隱患。

雖然她半靠努力、半憑機運從李唐皇室手中奪得皇位，但武則天深知，自己的根基始終不穩。即便她早在多年之前就已經竭力提升「武」姓的地位，她的娘家並無深厚的政治底蘊。何況，她早年在權力鬥爭中，早已巧妙地鏟除了那些曾與她作對的武氏宗親，使得本就人丁不旺的家族更加勢單力薄。

●根基不夠深的人，最愛養自己人

她年過半百之後，啟用那些未曾受過良好教育、卻在諂媚上頗下功夫的姪子們，是為了給自己打造一點「自己人」的根基。

相比於貞觀末年，李唐宗室早已枝繁葉茂，猶如一片參天巨木匯聚而成的森林，武則天以國母之姿取得政權，只像是一棵突兀巨樹，聳然孤立，武氏家族只是旁邊一撮荊棘與灌木，無法為她撐起真正的保護傘。她深知其中危機，在對皇族嚴酷打壓的同時，又巧妙地以天下大赦、減免賦稅、寬鬆徭役來爭取民心，塑造自己為「愛民如子」的明君形象。

在武則天心裡，她始終認為自己是「明君」，以「德政」自豪，比如她頻繁更改年號，每逢改元便大赦天下；登基後，曾免除全國百姓一年的租稅⋯⋯如此慷慨的皇帝可謂鳳毛麟角，然而這一切的前提，是國庫必須充盈。

豐盈之路，是唐太宗鋪下的。武則天雖然偶有糊塗之舉，卻從未被視為昏君，畢竟她的統治下，國泰民安，百姓的生活仍算穩定。

熟讀經史的她深諳「水能載舟，亦能覆舟」的道理。出身商賈之家，她沒有理由不支持經濟發展，太平盛世本身就是鞏固皇權最有力的基石。

多年來，她費盡心機充實自身實力與聲譽，即便整個傳統勢力站在她的對立面，她依舊步步為營，先讓天下習慣更改年號，繼而以皇太后之尊登基更改國號——此舉就是太后改唐為周，從傳統觀點看，簡直是大逆不道。

然而，她不僅做到了，甚至讓這場政權轉移幾乎在和平狀態下完成，除了一場越王李貞的短暫起義外，並未掀起驚濤駭浪。

●滿朝都低頭，不等於滿朝都服氣

朝堂之上，文武百官都明白：武太后已經執政多年，她的治理自有章法，國家政策未曾出現劇烈下滑，她既已登基何必與自己的腦袋過不去？與其觸怒她，不如順勢而為，讓她盡興地過這場「女皇癮」。

畢竟，許多年來她早已等同於實際的皇帝，何況她還有兩個親生兒子，遲早會將帝位傳回李唐。再說，她登基時已近古稀之年，滿頭白髮之下，還能撐住皇冠多久？大臣們心中早已寫好企劃書：有朝一日，帝位還是要歸還李唐！

武則天心中再清楚不過，如果她將皇位傳給姓武的人，那麼她辛苦維繫的政權，就會挑戰一條不容觸碰的底線，勢必引發大規模流血衝突。武氏的下一代沒能力、沒功績，德不配位，能力有限，根本無法掌控政權。何況，若傳位於武氏，武氏子孫未必會對她這個姑姑心存感激，甚至她同一代的武氏家族成員，因她而死的可不在少數。

傳位武氏，她那兩個表面順服的兒子，未必真的甘願俯首稱臣，反而可能成為武氏家族最可怕的敵人。武氏子孫也不會讓李唐皇子繼續活下去。

在歷史上看過無數兄弟相殘、父子互戕的她，洞悉人性的黑暗面，深知這樣的悲劇也可能發生在自己身上。出於恐懼，她變得更加冷酷無情——

「我殺了你最愛的妻子，看你還敢不敢吭聲？若你沉默，代表我贏了，你心服口服，願意徹底放棄自己。」

「我殺了你孩子的生父，逼你改嫁，你若順從，那才是我的好女兒，我才會愛你。」

「只因你們議論了一點小八卦，我要將你們最重視的兩個嫡長子賜死，這才代表你們已將母親看得比一切都重要。」李顯啊，連這些你都默默接受，足以證明將來你也會對我唯命是從。她是這麼想的吧。

●她未必後悔，可她不是沒有失去

然而，我們終究不是武則天，未曾站上她那樣的高峰，無法真正體會高處之寒，也無法確知稀薄的空氣，是否會改變一個人的大腦激素分泌，進而讓愛與親情的本質變質。

我們無須假裝理解她，因為擁有她這般經歷、能力、條件與機遇的母親，古往今來唯有她一人。而她，或許也不曾真正理解自己。

她明明知道，人命若被草菅，便再無法復生，許多選擇一旦做出便不可逆轉。然而，她的行動中，卻未曾流露出任何掙扎或後悔的痕跡。她還真是個內核極度穩定的人，極少內耗，所有注意力皆投注在應對外來壓力，無論是國家的，還是她自身的。

★本文摘自時報出版《武則天攻略：一旦下定決心，命運就在掌心》，作者吳淡如，翻轉對武則天的二元想像，重構了一位深明人性、善用權謀、殺伐果決的女帝。「我只想要寫出歷史上成就最輝煌的女人，是如何通過不斷的抉擇，累積實力與權力，成就她想要的人生。」