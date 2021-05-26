凱特成王室最大資產和公關　網盼劍橋公爵夫婦繼承王位

▲凱特與威廉王子 。（圖／路透社）.

實習記者巫彥臻／綜合報導

英國王室專家妮可（Katie Nicholl）說，雖然99歲的菲立普親王辭世，但凱特已成為王室「最大的資產」和絕佳公關，不斷有人認為，女王乾脆跳過王儲夫婦查爾斯與卡蜜拉，直接將王位交棒劍橋公爵夫婦。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，王室專家和傳記作家妮可（Katie Nicholl）在澳洲「60分鐘」（60 Minutes Australia）節目中說，凱特像菲立普親王般，總是會設法解決家族問題，來凝聚家人間的力量，因此王室了解到，凱特是十分重要的成員，並將她送上舞台中央。

對英國皇室來說，這是艱困的一年，不僅失去菲利普親王、安德鲁王子（Prince Andrew）和美國已故「富豪淫魔」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的醜聞，且哈利王子近日在與歐普拉合作的紀錄片影集中，再度指責王室家庭對他造成的陰影，控訴當妻子梅根有自殺念頭時，他們全都默不吭聲、刻意忽視，甚至認為父親查爾斯從小的教育方式讓他飽受痛苦。

節目中談到王位繼承的敏感問題，妮可表示，雖然民眾認為威廉與凱特較親民和可靠，女王乾脆跳過王儲夫婦查爾斯與卡蜜拉，直接交棒給他們，但她指出，英國憲法是王室立基的根本，而打破憲法，跳過王儲傳位，那是不可能的。