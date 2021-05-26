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社會 社會焦點 保障人權

仰德大道釀4死車禍　她卸責推「死亡水泥車駕駛」下場曝

記者黃宥寧／台北報導

2017年陽明山仰德大道車禍釀4死9傷，被告信詠工程行負責人陳美蘭、真銓材料行混凝土泵浦車維修技師盧志宏，被依過失致死罪起訴。訴訟期間，陳美蘭一度將責任推卸給已故水泥車駕駛阮英貴。全案纏訟3年多，26日陳美蘭依過失致死判處4年2月；盧志宏依過失致死處3年6月。

2017年7月，水泥車駕駛阮英貴行經仰德大道新安路口，當時像溜滑梯般往下衝，駕駛疑似左偏先閃過等紅燈的機車，緊接著撞上從新安路左轉出來的轎車，再往前衝撞其他機車、轎車、民宅，整個過程僅有1分多鐘。這場車禍更造成22車連環追撞，共4死9傷，44歲水泥車駕駛阮英貴當場遭彈出車外傷重不治。

士林地院進行審理程序，陳美蘭表示車子是她和父母一起購買，當時車子就是可以正常使用，不知道手煞車系統有沒有問題。而車子維修、保養都交給阮英貴，如果有問題則由司機聯絡盧志宏，他們工程行也跟真詮材料行從父親那代就已經合作20年，再由她向盧志宏結算費用。

盧否認犯罪，表示自己擁有乙級技術士執照，一直都是跟著爸爸做，維修車子也是由自己單獨作業。但盧志宏稱自己的爸爸曾告訴陳美蘭爸爸陳木「這車沒有手煞車」但是他也不確定陳木是否有告訴自己女兒陳美蘭。而事發前這車子最後一次交給他維修是4月25日更換中央傳動軸。

當中死者家屬翁竟期的母親沈滿悲痛表示，陳美蘭跟陳木買了問題車，就像買一頭病牛，叫獸醫來打一針，就繼續耕田，這輛問題車就是找買通黃牛監理所來通過檢驗，讓40年車齡車子上路，「把我兒子44年生命1秒變1甕骨灰。」沈滿更指責陳美蘭為什麼一提到她爸爸就避重就輕，更形容魔鬼就藏在細節裡。

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