史上最貴水果！　深圳賣房暗語「千萬榴槤百萬蕉」

▲ 深圳房仲出奇招，「水果」暗語代表二手房價。（圖／翻攝 新華社）

記者任以芳／綜合報導

近日，深圳樓價持續下跌，房屋仲介出奇招，竟然用榴蓮和香蕉打「暗語」。「1顆榴蓮1千萬、1根香蕉1百萬」代表某小區住房現有二手價，引起網民關注，覺得房仲為了賺錢，實在太有才了。

今年二月，深圳史無前例地公佈實施二手房成交參考價機制，深圳成為大陸樓市最特別交易城市。依照政策規定，房產中介在對外公佈時只能發布二手房成交參考價，不能公佈房屋市場實際售價。

由於實際掛牌價和參考價有明顯差距，中介為了展示房屋掛牌價，想出奇招：用榴蓮和香蕉代替貨幣計算單位，一顆榴蓮代表1000萬元，一根香蕉代表100萬元（單位：人民幣，同下）。舉例，掛牌價第一個177平方米的屋子（換算台灣是50多坪），有2顆榴槤3根香蕉，代表價錢是2300萬。

▲深圳房市過熱。（圖／CFP）

不少網友調侃，「當房價越來越貴，榴蓮和香蕉不夠用時，用蘋果、橙來展示二手房掛牌價也不是不可能。」還有人表示，房仲為了賺錢腦洞大開，真的很奇葩。

據了解，深圳市南山區住房和建設局相關負責人表示，經核查，涉事門店為美凱龍愛家第十九分公司（紅樹灣店）。深圳市房地產中介協會根據行業自律規定，已將上述機構和有關人員作不良行為記錄處理，處理結果通過公開網站進行公佈。從5月25日開始，美凱龍愛家第十九分公司（紅樹灣店）停業整頓一周。