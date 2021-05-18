不是地震…深圳賽格大廈巨晃「建築專家解答了」！千人逃命後狂吐

記者鄭思楠／綜合報導

深圳市地標性建築「賽格大樓」今（18）日下午1點50分時突發生劇烈晃動，上千民眾狂奔逃離，多人逃出後出現嘔吐，還有人甚至鞋子都跑掉。隨後，官方透露，該地區當時並未發生地震，搖晃原因還有待調查。從目前掌握信息分析，中建科工華南大區總工程師陸建新認為，這是一種偶然的頻率的巧合，就是共振現象。

陸建新解釋稱，高樓大廈都是有地震分析的，一般情況下是在地震時才會有震動和擺幅，「今天如果沒有地震的話賽格大廈出現這種情況是不太正常的。從目前掌握信息看，這是一種偶然的頻率的巧合，就是共振現象。」

但他也謹慎稱，目前在沒有明確查出原因的情況下，只有這種解釋，最後要以權威部門發布的信息為準。

據悉，當樓層越高，樓體的自振周期與地震波的周期越相近，因此會發生「共振」現象，震動也就越明顯。

▲深圳賽格大樓突然劇烈晃動。（圖／翻攝自微博）

此前，根據陸媒報導，位於深圳市福田區華強北的地標性建築「賽格大廈」在下午1點50分突然發生劇烈搖晃，在內辦公人員連忙逃離，從網上曝光的影片顯示出，上千名民眾因擔心建築倒塌，慌忙逃離現場，畫面猶如災難片一般。

目前，賽格大廈附近的雙車道道路基本已經封閉，華強北通往華強南的地下人行通道也暫時關閉，但地面人行道依舊可以通行。

賽格大廈是位於深圳福田區華強北的一座摩天大廈，由深圳市賽格集團有限公司直接投資興建。總高355.8米，總建築層79層，地上75層，地下4層，現為深圳第五高樓，也是目前世界最高的鋼管混凝土結構大廈。