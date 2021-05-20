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深圳賽格大樓自然搖晃　20年前論文早就「神預言」

 記者任以芳／綜合報導

深圳賽格大廈18日突然發生晃動，讓人害怕的是當天並沒有地震！結果，有網友翻出華中科技大學一篇20年前論文，作者竟然「神預言」大樓會搖晃。該論文指出，當年賽格大廈建設中存在部分問題，包含邊施工邊修改設計，先施工後設計，設計圖沒做完就開始施工等問題。是否是些原因造成搖晃，專家有不同解讀。

根據《紅星新聞》報導稱，該碩士論文研究主題是《深圳賽格廣場建設項目評析》，內文賽格大廈最嚴重的問題就是樓頂天線震蕩，封頂之後發現這個問題，把天線鋸掉一截又補上一截。

報導追蹤發現，這篇論文作者是金典琦，指導老師是華中科技大學教授張子剛教授。公開資料顯示，金典琦目前是深圳某研究院人力資源部總經理，高級工程師。但截至發稿，對方未回應。

「金典琦當時是一名在職研究生。」華中科技大學教授張子剛回應採訪時表示，「我們屬於管理學院，涉及面比較寬一點，不是建築方面的專業，但論文可能和她的設計工作、本職工作有點關係，當時她有點看法就寫了出來。」

▲深圳華強北的賽格大廈今突劇烈晃動。（圖／翻攝自微博）

▲深圳華強北的賽格大廈突18日劇烈晃動，民眾驚呼逃命。（圖／翻攝自微博） 

公開資料顯示，深圳賽格廣場位於深圳市交通幹道深南中路與華強北路交匯處，於1999年建成完工，高355.8米，總建築層79層，地上75層，地下4層，總建築面積達17萬平方米。由深圳賽格集團投資興建，是深圳華強北的地標性建築。

至於專家初步對賽格大廈晃動的解釋是「共振引發」，具體原因有待科學和權威的研究後才能下定論。

深圳市福田區政府委託專業機構持續監測顯示，賽格大廈傾斜率等各項監測結果遠低於規範標準。5月18日晚上21時至19日下午15時，多家專業機構對賽格大廈的振動、傾斜、沉降等情況進行實時監測，該三項指標均遠遠小於規範允許值，「監測數據未顯示異常情況。」 

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