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社會 社會焦點 保障人權

林瑋豐「認知作戰」涉假訊息　警：衛福部認定與否是關鍵

▲圖為刑事局外觀、以及該局宣導高風險賣場宣導圖。（圖／記者張君豪攝）

▲針對綠營寫手林瑋豐涉嫌散播假訊息，刑事局函請衛福部與檢察官雙向確認適法性。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

24日知名網路論壇PTT八卦版（Gossiping）出現貼文「疾管家散布假訊息？」鼓吹網友刪除政府疾管家公布的相關防疫資訊，甚至連民進黨立委王定宇也po文表示「這是認知作戰」，並呼籲PTT相關疑似網軍帳號是受到對岸網軍對台進行統戰工作，嚴重影響國家安全，王定宇表示將可依國安法重罰1億，「你們收錢來擾亂台灣，應看看刑責是否划算！」

▲與綠營淵源深厚的前記者林瑋豐涉嫌自導自演要民眾刪除疾管家帳號涉嫌散播假消息，檢警追查中。（圖／記者張君豪翻攝）

▲與綠營淵源深厚的前記者林瑋豐涉嫌自導自演要民眾刪除疾管家帳號涉嫌散播假消息，檢警追查中。（圖／記者張君豪翻攝）

對於這系列的爭議貼文，藍營黃士修已經截圖向法務部調查局檢舉假訊息，對此中央流行疫情指揮中心記者會，內政部次長陳宗彥也受訪表示，24日中午已經把相關疑似假訊息爭議案件交給刑事局調查。

刑事局對此指出，偵九大隊24日中午接獲此檢舉案後，下午立刻啟動偵處SOP把相關刪除疾管家「認知作戰」假訊息發函給CDC法制組進行認定，只要疫情指揮中心認定訊息為假，就會展開刑事調查，目前警方先針對相關可疑資訊、截圖、上網登錄IP等資料進行蒐證調查，但因CDC近來接獲假疫情檢舉案件量龐大，警方將會同步蒐證並等待疾管中心最後裁定意見。

但有熱心鄉民針對該帳號的發文歷程進行過濾，揪出發文者是親綠陣營、曾任媒體記者的林瑋豐，林事後發文認定自己行為是「反串」，希望外界重視相關議題，但涉嫌自導自演、散布爭議訊息也引發外界批評。

刑事局外勤隊則低調表示，目前案件將分三部分進行，第一是請衛福部認定是否構成假訊息，再向該管檢察官請示是否有觸法問題，第三則是蒐證整理該案相關資料，只要檢察官和衛福部認定違法警方一定偵辦到底。

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