食藥署員工確診+1！有症狀「以為是疫苗副作用」　媽媽、阿嬤也染疫

▲衛福部大樓。（圖／記者嚴云岑攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今證實衛福部食藥署再增一名確診個案。食藥署今說明，第二例確診員工是內勤業務性質，並沒有直接接觸洽公民眾，也沒有萬華活動史，個案在5/18打疫苗後出現不適症狀，以為是副作用，但因為症狀持續兩天，5/21去醫院就診採檢，今通知確診，目前在醫院治療中。

食藥署主秘李明鑫說明，該員工是30多歲男性，上周五自行至醫院看診並經醫師轉介急診篩檢站篩檢，5/24接到醫院表示疑似陽性後即刻通報，5/25上午獲知確診，現已入院治療，而該員工的媽媽跟阿嬤也有確診，有可能是家戶感染。

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該確診個案屬於業務性質並無直接接觸洽公民眾，也沒有萬華地區的活動史，因父母（5/13）及其（5/18）施打苗後，有咳嗽、喉嚨痛、腹瀉等不適症狀，原以為疫苗副作用，但症狀持續48小時，自行至醫院就診，經醫師轉介篩檢。食藥署表示，該員上周出勤狀況，僅周一（5/17）及周四（5/20）有至辦公室上班，其他天並未到班。

李明鑫強調，目前內部已採取預防性分流措施，通知匡列同一辦公場所同仁23人，依居家辦公處理原則，以居家辦公處理，全區辦公場所均在5/22、5/23進行全面消毒。