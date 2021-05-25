好市多突來電！他驚「防疫期被匡列篩檢」...結局反轉羨煞網

▲連鎖美式賣場好市多（Costco）。（圖／記者許力方攝）



實習記者陳妙津／綜合報導

本土疫情大爆發，許多民眾配合中央流行疫情指揮中心指示，盡量待在家中降低群聚風險。不過一名網友近日忽然接到好市多（Costco）的電話，心頭一驚，想說是不是接觸到確診者，或足跡有重疊而被匡列要篩檢，沒想到最後結局反轉，讓一眾網友直呼羨慕。



原PO在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》發文分享經驗，表示20日下午接到一通好市多大順店的電話，由於正值疫情期間，讓他當下害怕的想「晴天霹靂，是要我主動接受篩檢嗎？」沒想到對方接著說，「好市多X牌巧克力……等，有特價」，讓他不禁困惑地回答「現在會有人去嗎？」

電話另一頭的員工聽後則苦笑回應「可以利用線上購物」，原PO才恍然發現，原來這只是一通賣場特價推銷的電話，連忙回覆「辛苦了，我知道了」。事後他將整段經歷PO網分享，並無奈附文「下次可以說快一點嗎，疫情期間心臟很小顆，事後也回想了一下，發現最近根本也沒去好市多，都是自己嚇自己！」

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▲網友接到好市多電話嚇壞，以為需要篩檢。（圖／翻攝自臉書《Costco好市多商品經驗老實說》）



貼文一出吸引6千多人按讚，許多網友加入熱議，「竟然好市多也開始call客」、「最近看到陌生電話都很害怕」、「接過2次，但這個時期接到真的會很挫」、「要接受篩檢也不會是好市多通知啦！台灣社交距離app裝起來吧」、「大順店：怎麼那麼久沒來？不喜歡我了嗎？」、「真的會嚇一跳」、「從沒接過這種促銷電話的邊緣人…」。



其他也接到過特價推銷電話的網友表示，「常被叩，剛開始還以為是詐騙集團」、「從沒接過這種促銷電話的邊緣人…」、「有接過，還一直強力推薦黑鑽卡」。沒接過的人則留言「有這種事 好市多特價居然沒打給我過」、「一直都會call客，只要買過的商品有活動有時候就會通知」、「我比較期待通知我預購的小蘇打粉到貨了」。