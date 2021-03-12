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OPPO新旗艦Find X3、Find X3 Pro長得都一樣！只差在效能和價格

特約記者洪聖壹／綜合報導

OPPO 公司正式公開了新一代旗艦手機 Find X3 系列，共有搭載高通 S888 的 OPPO Find X3(PEDM00) 以及搭載高通 S870 的 OPPO Find X3 Pro(PEEM00)，都是主打 10 億色雙主鏡頭、10 億色顯示螢幕、全鏈路 10bit 色彩引擎，設計也都一樣，也同樣支援 65W 閃充，拍照方面強調 60x 顯微鏡與高度還原色彩。

OPPO 今年做了一個很有趣的實驗：「兩支手機除了處理器不同，其他外觀、功能都一樣，價格相差人民幣 1000 元。」非常好奇這樣的實驗結果。

外觀

OPPO Find X3 Pro、Find X3 兩支手機大小都是 163.6mmＸ74.0mm Ｘ 8.26mm，重 193g，都是透過一顆 2250 mAh/17.41Wh、一顆2200mAh/17.02Wh（額定值）達成等效電池 4500 mAh 提供 65W SuperVOOC 快速充電，兩者都支援臉部解鎖和螢幕指紋辨識解鎖。外觀方面，將整片玻璃熱鍛成型，前後 3D 曲面過度，如此一來，從機身平滑邊緣到主鏡頭的「環形山」設計，讓產品有種未來感，四顆鏡頭排列方式有點類似 iPhone 12 Pro。

顏色方面，這次官方一口氣推出類似 Sony Xperia XZ Premium 的鏡黑色， 以及類似 iPhone 11 Pro 的霧藍色，還有一款白色，傳聞中的棕色，這次並沒有在發表會上登場。

鏡頭設計與拍照功能相同

兩者就連鏡頭規格也都一樣，透過兩片 IMX 766 感光元件實現所謂的 10 億色捕捉，規格如下：

5000 萬畫素廣角： Sony IMX766 感光元件，感光面積 1/1.56"，光圈 f/1.8，OIS 光學防手震
5000 萬畫素超廣角：Sony IMX766 感光元件，感光面積 1/1.56"，光圈 f/2.2，原生 110.3° 高廣角
1300 萬畫素長焦鏡頭：光圈 F/2.4，5 倍混合光學變焦，最高 20 倍數位變焦
300 萬畫素顯微鏡頭：光圈 F/3.0，60 倍放大，FHD 影像錄製
3200 萬畫素自拍鏡頭：光圈 F/2.4，FOV 81°，5P 鏡頭

前後拍攝能力都支援照片、夜景、人像、AI 證件照、多景錄影，全景、縮時攝影。主鏡頭額外提供照片、萌拍、顯微鏡、慢動作、掃一掃、電影、專業、超級文件等功能，而這次因為感光元件加大，盡光量高的前提下搭配演算法，可以實現高速抓拍、AI 影音增強，而且和 iPhone 12 一樣，也提供 RAW 檔拍攝。

其中，在電影模式方面，OPPO 這次首次支援了 4K 高畫質，BT.2020 廣色域，10bit 色深，並提供 LOG 拍攝，藉此呈現電影質感。

處理效能不同

雖然兩者長得一模一樣，消費者不用害羞自己買的是較便宜的一般版本，不過效能還是有所差異，Find X3 Pro 搭載高通 S888、搭上 12GB 的 RAM，Find X3 則是搭載高通 S870、然後 RAM 也只有 8GB。

記者認為，透過提供兩款一模一樣的外觀設計，只差別在處理效能，這方式其實可以了解消費者的喜好，若認真搜集對於後續產品策略上有相當大的幫助，OPPO 公司這次可以說是做了一個人體實驗。

原裝隨附耳機、充電組

值得一提的是，OPPO 公司這次並未跟進蘋果公司免除充電插頭的做法，原裝提供主機、耳機、傳輸線、65W 充電插頭、退卡針、保護殼，照慣例還提供說明書、保修卡跟 VIP 卡。

主打「10億」色

正如同先前曝光的消息，兩支手機都主打「10億全鏈路」、「10 億顯示」、「10 億雙主攝」，強調兩顆 5000 萬畫素鏡頭從拍照、儲存到 10bit HDR 顯示，每一步都能夠達到真正意義上的 10 億色彩，10bit 全鏈路色彩管理系統是 Android 手機第一次看見，預計完整包圍 DCI-P3 廣色域與 HEIF 格式，拍照和錄影也首次同時達到 10 bit 色深，藉此還原眼睛所看見的顏色樣貌，並且同步推出姜文電影一號、姜文電影二號兩種濾鏡。

所謂的 10 億顯示方面，主要是配備了一塊 6.7 吋、佔比 92.7% 的 AMOLED 螢幕面板，觸控採樣率最高可達 240Hz，畫面更新率最高可達 120 Hz，未來最低希望達到 1Hz，並且同樣提供螢幕指紋解鎖功能，希望藉由突破業界標準證明 OPPO 內部開發實力。

帶有OPPO Reno血統的 Find X3 Neo、X3 Lite

至於先前傳出的 Find X3 Neo、Find X3 Lite 則是在歐洲市場推出，外觀都跟 OPPO Reno 超像，幾乎沒了設計感，Find X3 Neo 配備 6.55 吋 FHD+ AMOLED 螢幕，搭載高通 S865 行動平台，12GB + 256GB 版本售價 819 歐元。至於 Find X3 Lite 則是配備  6.4 吋 FHD+ AMOLED 打孔螢幕，搭載高通 S765G行動平台，8GB RAM / 128GB ROM 售價 469 歐元，同樣也是 3 月 30 日起上市。

台灣上市情報未定

上市情報方面，該系列手機預計 3 月 30 日陸續在全球各地上市，台灣上市情報未知。不過中國大陸已經有相關產品價格，Find X3 Pro 8GB / 256GB 版本售價 5,499 人民幣，12GB / 256GB 版本售價人民幣 5,999 元、16GB / 256GB 版本售價 6,999 元，Find X3 的 8GB/128GB 版本售價 4,499 元，8GB/256GB 售價人民幣 4,999 元，最低規台幣 2.1 萬就可以入手。

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