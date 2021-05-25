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AZ疫苗逾30萬人接種！各縣市施打數、最新一批誰優先「7大QA一次看」

▲自費COVID-19疫苗開打首日。（圖／記者林敬旻攝）

▲最新一批AZ疫苗於5月28日可接種。（圖／記者林敬旻攝）

記者張乃文／整理報導

近期本土疫情擴大，外界格外關注疫苗的施打及取得狀況。據統計，自首批疫苗開打至今，全台已累計逾30萬人施打。而5月19日抵台的最新一批約41萬劑的AZ疫苗，最快於5月28日可接種，將以專責病房醫護優先。針對疫苗施打相關問題，《ETtoday新聞雲》也整理7大QA供民眾參考。

Q1：台灣已取得多少疫苗？還有多少可打？

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A：台灣目前共取得3批廠牌皆為阿斯特捷利康（AZ）新冠疫苗，首批11.7萬劑抵台日期為3月3日、3月22日開打，效期至6月15日；第二梯透過COVAX取得的19萬劑疫苗，4月4日抵台後，效期僅到5月31日；而前2梯僅剩下3萬劑可用。最新一梯同樣是藉由COVAX配發的疫苗，共41萬劑，最快在27日會配發到各縣市，28日可施打。

▲▼各縣市疫苗施打數量。（圖／翻攝自疾管署）

▲全台各縣市疫苗施打數量。（圖／翻攝自疾管署）

據指揮中心的統計數據顯示，從3月22日至5月23日止，累計302,698人接種，公費為26萬1660人次，自費則有4萬1,038人；其中以雙北數量為最多，北市逾5萬人、新北超過4萬人施打。

疫苗接種後不良事件截至24日上午10點共687件，非嚴重不良636件、其他疑似嚴重不良有48件。

Q2：我打得到嗎？公費疫苗接種順序是什麼？

第一類醫事人員

第二類中央及地方政府防疫人員

第三類高接觸風險第一線人員

第四類特殊情形出國、公費對象（因外交或公務出國人員，或代表國家出國之運動員、選手）

第五類維持社會運作之必要人員（警察、憲兵）

第六類機構及社福照顧系統人員（照顧者與受照顧者）

第七類維持國家安全正常運作必要人員（軍人、軍事機關等）

第八類65歲以上長者（5月10日起開放至第八類）

第九類19－64歲具高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者

第十類50－64歲成人

不過，最新一梯由COVAX配發第二批、約41萬劑AZ疫苗，將以專責病房的醫護人員為第一優先，再來則是醫護人員，接下來是從事防疫的人員，目前預估41萬劑可以妥善運用在實際的防疫人員上。

新冠疫苗公費優先施打對象。（圖／指揮中心提供）

Q3：哪些人不可打AZ疫苗？

指揮中心公布AZ疫苗施打建議，不可施打者包含：

對疫苗所含成分過敏者
施打第一劑AZ疫苗後出現急性嚴重過敏反應者
18歲以下青少年

另有急性嚴重疾病且伴隨發燒或急性感染者，應暫緩施打AZ疫苗。

有以下狀況者，應謹慎評估施打疫苗的效益及風險，再決定是否施打AZ疫苗：

血小板減少或任何凝血功能異常，如血友病
免疫功能不全者，包括接受免疫抑制劑治療
懷孕或是可能懷孕的女性
正在哺乳的女性

＊在服用避孕藥或荷爾蒙治療的女性，經醫師評估則可接種

Q4：什麼樣的身份可以接種自費疫苗？

本次開放自費接種疫苗以「商務、出國工作、留學及就醫等人道考量者」為對象。指揮中心採取信任態度，僅需於接種門診時應於自費接種意願書填列「出國目的」，以利醫療紀錄；醫師看診時，除評估接種者健康狀況及過往疫苗接種史，亦會詢問出國目的(如工作、留學等)，無須額外出示證明或簽立切結書。

Q5：自費疫苗要到哪裡接種？

4月21日起，開放設有旅醫門診的COVID-19疫苗接種專責醫院辦理，計有31家；後續會視接種情況評估是否增加接種地點。

Q6：自費疫苗如何收費？

自費接種不用收取疫苗費用，但要自付掛號費、診察費、注射費。

每劑接種收費指揮中心訂有上限，依照醫院層級，醫學中心收費以600元為上限、區域醫院550元、地區醫院500元。根據疾管署官網COVID-19疫苗專區有彙整各醫院自費預約資訊，費用也到相關網頁參考。

Q7：可以選擇廠牌嗎？

自費接種無法選擇廠牌。

不過目前國內採購新冠疫苗已經送抵台灣且開始使用僅有AZ疫苗，也因此，現在到醫院進行自費或者公費接種，使用疫苗都是AZ疫苗。

ET快訊
2萬電費變1200！　家事達人公開「省電5撇步」
快訊／全國停課擬延長至6／11　各縣市下午同步宣布
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陸稱「願派專家來台協助」...李秉穎一句話霸氣回應！網讚：撿
380桌婚宴延2次！　發2600張喜帖「已撒20萬」
快訊／傳繼續停課到「6月中」！　北市教育局回應了

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